Zvizdić odgovorio Ljubiću: Bošnjaka bi bilo najmanje 20 miliona na ovim prostorima da nije bilo genocida i progona u prošlosti

Denis Zvizdić (NiP), predsjedavajući Predstavničkog Parlamenta BiH, oglasio se na Facebooku povodom izjava Bože Ljubića.

Njegovu reakciju prenosimo u cijelosti:

- Još uvijek se sjećamo skandalozne i uvredljive izjave notornog Bože Ljubića kada je, pokušavajući da objasni odnose između Bošnjaka, bosanskih Srba i bosanskih Hrvata, izjavio: “Citiraću jednu maksimu koja se u našem narodu poznata stoljećima. Oj Turčine za nevolju kume i ti vlaše silom pobratime”, čime je, krajnje zlonamjerno, Bošnjake pokušao izjednačiti sa turcima a bosanske Srbe sa vlasima.

Poslije se pravdao da nije dobro shvaćen i da nije mislio to što je kazao.

I taman kada smo pomislili da je izvukao pouku i da se više neće baviti doskočicama i historijskim vratolomijama, eto Bože opet sa uvredama, pogrešnim pretpostavkama, etnoteritorijalnim i nacionalističkim projekcijama i pristrasnim tumačenjima historijskih događaja.

Tako Božo Ljubić u novom nacionalnom zanosu ponovo prekraja historiju i šalje radikalnu i vrlo opasnu poruku da su u BiH Hrvati katolici jedini autohtoni narod, a da su Bošnjaci i bosanski Srbi pravoslavci ustvari “pridošlice” i ostaci turaka i vlaha.

Bez bilo kakvih moralnih skrupula i valjanih argumenata, Ljubić prilagođava historijske fakte njegovim pogledima i stavovima, i kaže: “Da nije bilo progona i prevjeravanja na islam pod otomanskom okupacijom i da nije bilo pravoslavnog doseljavanja, potaknuto različitim razlozima, a opet najčešće od strane različitih okupatora, danas bi čitava Bosna i Hercegovina bila većinski katolička i hrvatska. Koliko bi nas bilo, 3 ili 30 milijuna to danas nitko ne može odgovoriti.”, prisvajajući na manipulativan i skandalozan način čitavu Bosnu i Hercegovinu samo za jednu etničku skupinu.

Ali, istina je g. Ljubiću posve drugačija, i bilo bi izuzetno važno da se, ako želimo praviti ambijent međusobnog povjerenja i saradnje, prestanete baviti sa revizijom historije, da izbjegavate javno iznositi vaše pogrešne pretpostavke i da zapamtite nekoliko važnih činjenica ili maksima, kako vi to volite kazati:

- kao prvo, Crkva bosanska na čijem čelu je stajao did i koja je gospodarila vjerskim životom u Bosni od XII st. do osmanskih osvajanja, nije pripadala niti katoličkoj niti pravoslavnoj crkvi. To što su bosanski vladari i starješine ponekad bili prisiljeni da potpišu tkz. Akte o odricanju, je bio izraz mudrosti i brige o građanima, bogumilima, u teškim vremenima čestih odmazdi i inkvizicije.

- drugo, Bošnjaci kao sljednici bogumila, nisu nikakve “pridošlice” ili turci, nego korjenski i autohtoni narod zemlje Bosne, sa dugom historijom, tradicijom i kulturom, i da su, što je posebno važno i što posebno trebate imati na umu, politički narod bez koga se ništa ne može planirati i riješiti u BiH i širem regionu;

- i na kraju, kada se volite baviti projekcijama, možete razmisliti i o ovoj:

- šta bi bilo u BiH i koliko bi Bošnjaka u njoj živjelo da nije bilo nasilne agrarne reforme kojom je od Bošnjaka oduzeto 1.175.000 hektara poljoprivrednog i šumskog zemljišta?

- šta bi bilo u BiH i koliko bi Bošnjaka u njoj živjelo da krajem IX i početkom XX stoljeća nije prisilno iz Bosne iseljeno stotine hiljada Bošnjačkih porodica?

- šta bi bilo u BiH i koliko bi Bošnjaka u njoj živjelo da nad Bošnjacima nisu planski i zločinački provedeni zločini i genocidi, posebno u toku XX stoljeća. Samo je u periodu od 1941. do 1945., ubijeno, na genocidnoj osnovi, preko 100.000 - Bošnjaka, što je činilo više od 8 posto od očekivanog prirodnog priraštaja bošnjačkog stanovništva, da bi se takva zvjerstva, u većem obimu, uključujući genocid u Srebrenici, ponovila u toku agresije 92-95.

- Nije teško pretpostaviti g. Ljubiću, koliko bi Bošnjaka živjelo u BiH da nije bilo ovakvih planskih, zločinačkih i genocidnih aktivnosti nad Bošnjacima, često i od naših prvih komšija.

Vjerovatno 20, 30, ili mozda 40 miliona.

Prošlost se, nažalost, ne može vratiti niti ispraviti, ali budućnost se , na bazi stečenih iskustava, može planirati.

Zbog toga g. Ljubiću u svim budućim fazama razvoja BiH kao multikulturne, demokratske, antifašističke, građanske i evropske države, nemojte praviti dalju grešku i govoriti o ekskluzivitetu samo jednog, hrvatskog naroda, nego stalno imajte na umu i Bošnjake i bosanske Srbe, kao i sve patriotski orijentirane građane BiH kao neizostavne faktore u odlučivanju o svemu što je u vezi sa BiH - naveo je Zvizdić.