Pripadnici Civilne zaštite RS danas putuju u Ankaru

Čarter letom iz Banja Luke 22 pripadnika Civilne zaštite RS danas leti za Ankaru, gdje će se priključiti timovima Uprave za vanredne situacije Republike Turske (AFAD) u pružanju pomoći stanovništvu.



Ovo je „Avazu“ potvrdio direktor CZRS Milan Novitović, koji kaže da je BiH, posredstvom evropskog mehanizma, primila zahtjev za pomoć i da je ovo bio najbrži mogući odgovor na takav poziv.

Slanje spasilaca

- Turska je u svom zahtjevu tražila specijalne medicinske timove prvog i drugog reda. To uključuje poljske bolnice sa medicinskim timovima koji mogu raditi i najteže hirurške operacije na otvorenom. To mi nemamo. Traženi su i MUSAR i HUSAR timove (srednjeg i teškog kapaciteta) za urbano traganje, pretragu terena i spašavanje iz ruševina. Mi imamo timove srednjeg kapaciteta, ali bi to podrazumijevalo slanje osam vozila, četiri kamiona, osam kontejnera i putovanje 3-4 dana. Zato smo predložili da, s obzirom na saradnju koju entitetske uprave CZ imaju sa AFAD-om, AFAD prihvati naše ljudstvo koje će raditi s njihovim ljudima jer je dio našeg ljudstva prošao obuku TIKA-e po njihovim standardima. Oni su to prihvatili. Naše ljude će prihvatiti AFAD Ankare i oni će ostati deset dana tamo, a sve što bude trebalo logistički sad imamo vremena da šaljemo kopnenim putem – pojašnjava Novitović.

Slanje spasilaca koordinirano je sa AFAD-om, Vladom RS, Ministarstvom sigurnosti BiH, Ambasadama BiH u Turskoj i Turske u Sarajevu.

- Nema ničega što izlazi iz koordinacije. Ovo jesu trenuci kad se izdižemo iznad svega i iznad naših dnevnopolitičkih tereta koje nosimo sa sobom. Mi smo samo predložilil najefikasnije rješenje, da najbrže budemo tamo – ističe Novitović.

Upućivanje pomoći

Postoji mogućnost da na letu za Ankaru budu i pripadnici CZ Brčko Distrikta, ako do tada obave sve potrebne pripreme i formalnosti. Vlada FBiH je na jučer održanoj hitnoj telefonskoj sjednici zadužila Federalnu upravu civilne zaštite da hitno organizira upućivanje pomoći Republici Turskoj.

Pomoć uključuje dio Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina (USAR tim), od 17 pripadnika kao interventnu pomoć, sa ličnom opremom i dva potražna psa u područja pogođena zemljotresom koji bi se uputili zračnim putem. Ostatak ovog tima od 20 pripadnika jedinice sa potrebnom opremom i sredstvima za spašavanje iz ruševina bit će upućena naknadno kopnenim putem.