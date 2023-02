Lendo: Pa, pobogu brate, kome je interes blokirati

Refik Lendo kandidat je Kluba Bošnjaka, tačnije većine u tom klubu SDA i DF-a, za potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

Osmorka njegovo ime najčešće koristi u kontekstu blokada.

- Rukovodstvo FBiH nije potvrđeno, niti je izabrano. Kako ću nešto blokirati, kad ja ni blizu nisam.

Svi ti pritisci, spinovi, mislim da je nepotrebno, jer ja još nisam izabran od parlamenta, kad se potvrdi onda ćemo vidjeti šta dalje. Pa, pobogu brate, kome je interes blokirati?! Meni je Bosna u srcu i duši, ja sam taj koji svoju državu nikada neće blokirati.

Od mene se može očekivati samo nešto da ljudima bude bolje. Ovo što radi Osmorka, mislim da nema smisla i kada je u pitanju moje ime, ali i rukovodstvo FBiH - rekao je Lendo za N1.

Predsjednik NIP-a Elmedin Konaković je nekoliko puta rekao da će Lendo biti imenovan, kako je njegov legitimitet neupitan, ali da od njega očekuje da potvrdi Vladu na čelu sa Nerminom Nikšićem kako bi se ušlo u proceduru imenovanja Vlade.

- Imamo većinu u Predstavničkom domu FBiH, i Federalna vlada, program, on se brusi, ostale su ove projektne stvari. Sutra ili do ponedjeljka će i one biti završeni.

Potpisi prikupljeni, biće prezentirani javnosti. Nermin Nikšić, mandatar za sastav nove vlade, zaplet koji će se vrlo vjerovatno zvati slučaj Lendo, vrlo brzo - rekao je Konaković.

Upitan kako će se postaviti ukoliko bude izabran, Lendo kaže da naloga SDA, čiji je član, nema.

- Vjerujem da mi i kao stranka, SDA, ne možemo biti neozbiljni da razgovaramo o nečemu što se nije desilo. Oni danas (Osmorka) hoće, sutra neće da glasaju za mene. Mi nikada nismo razgovarali o blokadi, mi govorimo o procesima i čekamo izbor i nakon toga kako probleme rješavati - rekao je Lendo za N1.