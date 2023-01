SDA-ov "kurban" za udar na demokratiju

Na nivou Bosne i Hercegovine i Federacije BiH formirane su nove većine. Ta većina potvrđena je jučer i izborom rukovodstva Doma naroda FBiH.





Nema dilema

Za predsjedavajućeg je sa 67 glasova za, dva suzdržana i pet protiv izabran Tomislav Martinović iz HDZ-a, za potpredsjedavajućeg iz reda Srba izabran je Slađan Ilić sa 65 glasova, tri suzdržana i pet protiv. Bošnjaci su imali dva kandidata. Za potpredsjedavajućeg iz reda bošnjačkog naroda izabran je Izan Hajdarević sa 50 glasova za, 15 protiv i 11 suzdržanih.

Ovih 26 koji su bili protiv ili suzdržani činili su članovi SDA i DF-a. Kao što nam pokazuje i ovo glasanje, nova vladajuća većina ima dvotrećinsku većinu u FBiH.

No, demokratska većina izgleda da ne demotivira previše ekipu iz SDA i DF-a. Naime, ogromni napori su uloženi da se raznim postizbornim mahinacijama, prebjezima i kuglicama osigura većina od 13 delegata u bošnjačkom klubu u Domu naroda BiH. S obzirom na to da je u prvom krugu u svakom klubu konstitutivnog naroda potreban minimum od 13 delegata za predlaganje člana za Predsjedništvo Federacije, to znači da su sada samo delegati iz SDA, potpomognuti jednim iz DF-a, stranke koja više i ne krije svoju podređenost, bili u mogućnosti predložiti svog kandidata. On će biti Refik Lendo.





Budžet ne daju

Cilj SDA koji više i ne kriju i pozadina grčevite borbe za mjesto potpredsjednika je namjera da preko ove funkcije blokiraju kompletnu Federaciju BiH. Praksa u čitavom svijetu je da predsjednik ili kralj kandidatu koji sakupi većinu daje mandat za sastav nove vlade. U pitanju je puka formalnost.

Iako to teoretski može učiniti, nezabilježeno je u svijetu da, primjerice, kralj ili predsjednik neke države odbije odluku narodne demokratske većine u parlamentu i odbije njihovom kandidatu dodijeliti mandat. U slučaju FBiH, Ustavom je predviđeno da mandatara imenuje predsjednik FBiH, uz saglasnost oba potpredsjednika.

U tom pogledu zanimljiv je profil samog Lende. Riječ je o 67-godišnjem bivšem komandantu koji je u penziji i čija je politička karijera svakako na izmaku. Iako su spominjana neka puno zvučnija imena, jasno je da se Lendo namjerno istura kao „kurban“, odnosno kandidat kojem eventualne sankcije ili neke druge akcije OHR-a neće nanijeti preveliku štetu.

S te strane je jasno da su i u SDA svjesni da je njihov udar na demokratiju u BiH krajnje rizična igra koja može imati vrlo ozbiljne posljedice. No, istovremeno šalju signal da se s vlasti mirno i demokratski ne žele povući te su očigledno spremni na sve kako bi silom što više produžili vlastitu kontrolu nad institucijama, resursima i budžetima.





Neviđen slučaj

SDA sada računa upravo na ono što je neviđeno u demokratskom svijetu – da njihov predsjednik odbije dati saglasnost za novog mandatara i tako Novalića i dalje održavaju u tehničkom mandatu ili pak pokušaju prisiliti ostale stranke da s vremenom odustanu i s njima naprave koaliciju.