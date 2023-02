FHMZ: Danas oblačno, ujutro moguća magla u kotlinama

U Bosni će danas jutro biti umjereno do pretežno oblačno, uz postepeno razvedravanje u ostatku dana. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, veći dio dana, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -5 do 1, na jugu do 4, a dnevna od 2 do 8, na jugu zemlje do 13 stepeni.

U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura oko -4, a dnevna oko 3 stepena.

U srijedu sunčano

U utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično razvedravanje tokom dana. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 4, a dnevna od 4 do 10, na jugu zemlje do 14 stepeni.

U srijedu u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. U Bosni prije podne, po kotlinama i uz riječne tokove, magla ili niska naoblaka. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 5 do 11, na jugu zemlje do 16 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljna, većina ljudi će biti boljeg raspoloženja, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Jutro hladno širom zemlje, potom uz porast temperatura zraka i sunčane intervale, što će opštu sliku činiti ugodnijom. Preporučljivo je adekvatno se odjenuti u prijepodnevnim i večernjim satima, topliji dio dana, po mogućnosti, iskoristiti za boravak na otvorenom.