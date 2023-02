Država ne zna, građani šute i buše rupe na kaišu

Za preživljavanje četveročlane porodice u BiH u januaru je bilo potrebno blizu 3.000 KM, pokazali su podaci Saveza samostalnih sindikata BiH. Iznos potrošačke korpe je 2.996,70 KM, pa je s prosječnom plaćom od 1.161 KM, a posebno s minimalnom od 596 KM, nemoguće finansirati sve troškove života.



Bez razloga

- Neko malo zadovoljstvo koje su građani mogli sebi priuštiti – kafa i cigareta, naprimjer, sad je to skoro 20 posto skuplje nego prošle, a blizu 80 posto nego prije dvije godine. Čak su i peciva i pite u pekarama poskupjeli za 10 do 50 posto. I sve to bez opravdanog razloga jer nije bilo poskupljenja sirovina - kazao nam je Admir Arnautović, predsjednik Udruženja kluba potrošača srednje Bosne.