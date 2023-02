Dodik najavio šlepere pomoći: Svi smo pogođeni katastrofom u Turskoj i Siriji

Predsjednik RS Milorad Dodik, upisao se danas u knjigu žalosti u Konzulatu Republike Turske u Banjoj Luci. Kazao je da su svi pogođeni katastrofom koja je zadesila turski i sirijski narod te najavio konvoj pomoći.

- Pomoć koju pružamo nije po obimu velika, ali je važno da smo s njima u danima stradanja i nastavljamo. Šaljemo nove ekipe spasioca kako bi zamijenili one koji su na terenu. Težak je to posao. Pripremamo konvoj od 10 šlepera razne vrste pomoći, do hrane do ćebadi. Razgovarat ćemo o kućicama koje prave firme u Bijeljeni i Srebrenici da vidimo šta možemo uraditi. Turski narod zaslužuje podršku i pomoć svih. Katastrofa koja ih je zadesila je izvan moći ljudi i izazvala patnju prije svega ljudima - rekao je Dodik.

Pomoć Turske tokom poplava

Istakao je kako je potrebno osigurati smještaj za oko 10 miliona ljudi koji su ostali bez doma te da je o tome razgovarao i s Kabinetom Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan).

- Nemamo proizvođače šatora, ali ćemo pokušati pronaći rezerve da i tu pomognemo. RS će donirati jedan dio kuća stradalim ljudima. Stvar koja se ne zaboravlja je pomoć Turske u danim poplava 2014. godine kada su turski spasioci i pomoć došli ovdje. Ostajemo zahvalni na tome, ostajemo ljudi. To pamtimo i želimo da im u ovim teškim trenucima pomognemo - rekao je Dodik.

Kazao je kako je razgovarao sa prozivođačima i da su svi spremni donirati jedan dio robe, zbog čega je ponosan. U šleperima će biti dopremljeni hrana, ćebad, šatori i higijenske potrepštine.

"Zahvalni smo građanima BiH"

Oguz Kilic, turski konzul u BiH, zahvalio se Dodiku, ali i narodu BiH.

- Nikada nećemo zaboraviti ovu pomoć i podršku. Svim građanima BiH zahvaljujemo na njihovoj materijalnoj i novčanoj pomoći koju nam pružaju svakodnevno. Zbog toga što je velika količina infrastrukture uništena, prikupljamo cerade, šatore, generatore, deke, kontejnerske kućice, prenosive toalete… Zahvaljujem se na svemu - rekao je Kilic.