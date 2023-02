Afera "Respiratori", završne riječi Tužilaštva: Razlika u cijenama je bila da bi se svi "počastili"

U Sudu BiH iznošenjem završnih riječi tužilaca nastavljeno je suđenje premijeru Federacije BiH Fadilu Novaliću i ostalim vezano za kupovinu 100 kineskih respiratora u vrijednosti 10.530.000 KM.

Pored Novalića, za spornu nabavku respiratora optuženi su suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik preduzeća "Srebrena malina" Fikret Hodžić i ministrica finansija Federacije BiH Jelka Milićević.

Tužilac Džermin Pašić je govorio o okolnostima pod kojim se odvijao ovaj predmet. On je kazao da je riječ o specifičnom slučaju, obzirom da su prve informacije dali istraživački novinari, a ne policijski organi. Naveo je da su postojale brojne opstrukcije onih koji su dužni osigurati neometanu istragu. Pojasnio je da su tužioci sve radili sami, sa minimalnom ili nikakvom podrškom policijskih organa.

Brojne dokaze, istakao je Pašić, nisu imali priliku iznositi, a prilikom samog iznošenja član Sudskog Vijeća je ocijenjivao relevantnost dokaza, mijenjali su se članovi Sudskog vijeća, tražilo se izuzeće, odbijeno je iznošenje dokaza replike, odbijani su prigovori, time pojašnjavajući same okolnosti u sudnici.

"Ne filozofiraj"

Pašić je kazao da je u BiH pravo na zdravlje potrebno prihvatiti koruptivne standarde, da je cijena respiratora bila višestruka od realne i da građani nisu dobili adekvatnu opremu za zdravstvenu zaštitu. On je istakao da je dat novac kompaniji bez ikakve garancije šta će se desiti ako se ne ispuni ugovor, na šta je reagovao sudija Perić koji je poručio tužiocu Pašiću da "ne filozofira" i da pređe na same dokaze.

Reagovala je i braniteljica Jelke Miličević Senka Nožica koja je rekla da „ova parada za medije treba prestati“ ili će u suprotnom napustiti sudnicu. Na šta je tužilac Pašić ukazao da se stalno puni glava javnosti o navodnom medijaplanu, a optuženi Fikret Hodžić je rekao da već 3 godine slušaju razne optužbe, pa je zamolio da se bez ometanja završi i ovo ročište.

Tužilac Pašić je kazao da su tužioci 90 posto dokaza skupili samostalno, a govoreći o opstrukcijama istakao je da su brojni dokazi bili kompromitovani i frizirani, a da se sa pravdanjem kriminala išlo do toga "da nisu bili bitni ni životi građana", aludirajući na to da su respiratori na kraju pušteni u upotrebu.

Mišljenja je da je određivanje pritvora za optužene bilo razumno, obzirom da su brojni svjedoci bili podređeni premijeru Fadilu Novaliću i ministrici finansija Jelki Miličević. Istakao je da se zbog toga dešavalo da oni službenom automobilu dolaze u Sud, a da su svjedoci koji su bili podređeni mijenjali iskaze od onih koji su bili u fazi istrage.

Nije provedena javna nabavka

O samoj kupovini rekao je da nije provedena javna nabavka, obezbijeđen je bio novac prije nego je ugovor bio zaključen, zaključen je ugovor s kompanijom koja se ne bavi s time, došlo je do izmjene predmeta ugovora, isplata je izvršena bez ikakve garancije i to da oni nisu upotrebljivi za covid pacijente. Kazao je da se to sve ne može pravdati pandemijom, nuždom i potencijalnim scenarijom iz Bergama.

Nakon toga je više o samom sadržaju postupka govorio tužilac Mirza Hukeljić, koji je kazao da je postojalo koordinirano udruživanje. On je kazao da su prvooptuženi Novalić i drugooptuženi Solak iskoristili proglašenje prirodne nesreće, odnosno sredstva za zaštitu od prirodnih nesreća na način da su dali sredstva nekom ko je unaprijed odabran, a ne izabran i to sve uz prethodni dogovor, a kao privid se stvorilo da FUCZ zaključi ugovor umjesto Vlade FBiH, iako to nisu smjeli jer, kako je naveo, onaj ko nabavlja mora biti stručan, a FUCZ nema nikog stručnog za to pitanje. Time je pojasnio da ne samo Srebrena malina, nego i FUCZ, su see prvi put sreli s nečim takvim.

- Svrha udruživanja je pribavljanje koristi osobi koja se nikad time nije bavila, on ne zna ništa o medicinskoj opremi, on u tom trenutku nema ništa na stanju, nema nikakve garancije da će nabaviti, ima samo nepotpisan ugovor sa kompanijom EXSO Trade iz Rijeke za 100 respiratora tipa HCVE 003 i na osnovu toga unaprijed dobija novac – rekao je Hukeljić.