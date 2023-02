Zvizdić: Blokadom FBiH, SDA bi blokirala demokratske procese

Čini mi se da SDA razmišlja o blokadi Federacije Bosne i Hercegovine, putem potpredsjednika FBiH, čime bi bio omogućen tehnički mandat Vlade, već šestu ili u budućnosti sedmu, osmu godinu, što je potpuno neprihvatljivo, izjavio je za BHRT predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Istakao je da je BiH parlamentarna demokratija i da izvršnu vlast formira ona koalicija koja ima većinu potpisa unutar zakonodavne vlasti.

- Imajući u vidu da nova koalicija Osmorke plus HDZ BiH ima većinu potpisa i u Predstavničkom domu i u Domu naroda Parlamenta FBiH, sasvim je logično očekivati da potpredsjednik SDA postupi krajnje korektno i da ne blokira formiranje Vlade FBiH, jer bi to značilo poništavanje demokratskih načela i blokiranje demokratskih procesa, posebno kada imamo u vidu čnjenicu na koji način se došlo do većine u Klubu Bošnjaka u DN PFBiH, na vrlo volšeban način, na vrlo sumnjiv način, u kojem su određeni poslanici i predstavnici određenih političkih partija preko noći promijenili svoje stavove i svoje mišljenje, plus, žargonski da kažem, izvlačenje dva delegata iz kinder jaja - rekao je Zvizdić.

Prema tome, dodao je, nije se poštovao princip, dosljednost, transparentnost i demokratičnost u izboru delegata.

- Većina je formirana na sumnjiv način i zbog toga nije korektno pozivati se na volju Bošnjaka, jer to nije istinska volja Bošnjaka. Mislim da SDA ne smije više silaziti ispod nivoa političkog dostojanstva, potpredsjednik FBiH koji dolazi iz reda SDA treba da potpiše odluku o imenovanju Vlade FBiH i mandatara i da se novoj koaliciji da prilika da realizuje ono što je obećavala u predizbornoj kampanji - naveo je Zvizdić.