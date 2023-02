Ovo su biografije novog rukovodstva FBiH

Nakon vojne karijere i dvije godine mirovanja kandiduje se za poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH i sa preko 4.000 glasova osvaja mandat. Mandat prekida 2008. godine kada je na lokalnim izborima izabran za načelnika Općine Novi Travnik. Četiri godine poslije osvojio je i drugi mandat. Također, mandar osvaja i na lokalnim izborima 2016. godine i to sa 5.444 glasova mandat. Do 2020. godine bio je načelnik Novog Travnika.

Nakon Vojne akademije, Lendo je 11 godina, sve do početka rata, proveo u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Tada postaje komandant štaba Teritorijalne odbrane Novi Travnik. Godinu dana je bio komandant Operativne grupe "Bosna", a potom operativac u Komandi Trećeg korpusa. Drugom korpusu Armije BiH se priključuje 1995. gdje ostaje sve do penzionisanja 2004. godine.

Stranačke aktivnosti i politički angažman započinje kao član GO SDP BiH, zatim član predsjedništva KO SDP Sarajevo. Također, bio je i vijećnik u općinskom vijeću Centar i Gradskom vijeću Sarajevo u periodu od 2008 do 2012 godine. Nakon toga, ponovo uzima mandat vijećnik općinskog vijeća Centar i to godine 2016. do 2018. Do izbora u rukovodstvo Federacije BiH bio je zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo i u Domu naroda FBiH.