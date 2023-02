Stanivuković galamio: Vrlo sam zaj***n!

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banja Luka Srđan Amidžić poručio je na sjednici skupštine da očigledno iz Gradske uprave ne vide prigradska i seoska naselja i da Banja Luka nije samo centar grada.

On je istakao da mu ne smeta sportski sadržaj ni izgradnja kulturnih objekata, ali mu smeta omjer koji je postavljen.

- Ako pričate o kulturi i kako ste jedini nešto uradili u gradu Banja Luka, molim vas da izađete i pogledate u Banski dvor u koji je uloženo dva miliona KM da se sredi fasada o kojoj pričate. Vi toliko niste uradili i to piše u tenderu da se sklanja, ali nebitno. Otiđite do Kamene kuće u Kastelu koja je urađena, otiđite do obnovljenog Dječjeg pozorišta. Ako tako strastveno ljubite, volite kulturu, onda bi bilo dobro da ona sredstva koja ste predvidjeli za pozorište Jazavac u iznosu od 30.000 KM, evo ja vam sad predlažem da povećamo na 60.000 KM - rekao je Amidžić.