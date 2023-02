Snimci iz zraka / Na Bjelašnici hiljade turista!

Fascinantni prizori, dan idealan za skijanje.

Na Bjelašnici su u funkciji liftovi šestosjed, heliodrom, K1 i BX dok se može skijati na stazama Vučko, Spust i Kolijevka.

Cijena dnevne karte se kreće od 20KM do 28KM, dvodnevna od 38KM do 52 KM, dok ćete za trodnevnu kartu morati izdvojiti od 55KM do 76KM. Baby lift košta 15KM.

Pogledajte snimke iz zraka.

Pretplatite se na YouTube kanal Avaz TV.