Načelnik Kaknja: Općina će platiti troškove sanacije kapele nakon provale

Nepoznate osobe provalile su u kapelu na pravoslavnom groblju u selu Bosna, kod Bilješeva u opštini Kakanj, iz koje su ukradeni kandilo, jedna ikona, metalni svijećnjak i nekoliko flaša vina, te da je pričinjena materijalna šteta na prozoru koji je polomljen.

Načelnik Kaknja Mirnes Bajtarević istakao je da će općina platiti troškove sanacije.

- Ponosni smo na činjenicu da svakodnevno konkretnim potezima doprinosimo onome što smatramo najljepšim ukrasom Kaknja, a to su lijepi međuljudski odnosi i tolerancija. To se ogleda u značajnim novčanim izdvajanjima za projekte Srpske pravoslavne crkvene opštine Kakanj, od obnove i proširenja parohijskog doma, rekonstrukcije pravoslavne crkve, do obnove kapela, popravke puteva koji vode do kapela itd.