Aćimović: Ljudima je neophodno pomoći odmah, najsiromašniji smo u Evropi

- Kad je nafta na svjetskim berzama bila faktički na nultoj cijeni mogli smo je dobiti po nekih 14 dolara. Ja sam tada urgirao na sve moguće načine da se sva moguća skladišta napune tom naftom i da na taj način preduhitrimo probleme. Naravno to niko nije učinio - istakao je u Plenumu na FTV ekonomista Draško Aćimović.

"Posljedični komentari i analitike"

- Mi se stalno bavimo posljedičnim komentarima, analitikama, umjesto da radimo stvari unaprijed. Tako je i u ovoj situaciji koju sada imamo. Pet mjeseci od izbora non stop se razgovara ko je na kojoj poziciji, ko će na koji način uraditi nešto unutar ove ili one vlasti. Da li ste čuli u ovih pet mjeseci da se priča o pomoći ljudima koji trenutno zaista imaju akutni problem što ne mogu kupiti lijekove? Niste. Naravno da ljudi ne vjeruju više nikome. Treba dati ljudima odmah, najsiromašnija smo zemlja u Evropi. Dajte da sad spasimo ljude. Ti ljudi će kroz to što ćete im sada pomoći, produžit ćete im radni vijek da mogu pomoći zemlji. Broj 2 je problem koji imamo unutar BiH, a to je što nemamo ekonomsku saradnju između RS-a i FBiH na nivou na kojem bi trebalo da bude u okviru jedne države. I tu se gube milijarde.

Bivši zastupnik Socijalističke partije u Zastupničkom domu PSBiH Jakov Galić kaže da ne vidi nijedan razlog da nema maksimalno dobre saradnje između entiteta.

Poljoprivreda u RS i FBiH u istom položaju

- Recimo poljoprivreda i u RS i u FBiH je u istom položaju i zavisi od istih mjera. Mi smo nažalost lošim mjerama, prije svega uvozom nekvalitetnih proizvoda izvana, gotovo ugasili poljoprivrednu proizvodnju i u RS i u FBiH. Ne može da se uvozi 100 miliona vode u situaciji u kojoj imamo najkvalitetniju vodu. Imamo je da izvozimo cijelom svijetu, a mi je uvozimo. Stimulisati poljoprivrednu prozivodnju, dati subvenciju, a mi to ne činimo. Naprotiv, još ih gušimo uvozom nekvalitetnih i jeftinih proizvoda - rekao je Galić.

- U parlamentarnu proceduru smo uputili ili ćemo uputiti novi zakon koji samo tretira pitanje izabranih zvaničnika u BiH, tako da se napravi razlika između državnih službenika i izabranih zvaničnika tako da povećanje plata državnih službenika i namještenika treba da prati ekonomske tokove jer ne može jedan policajac imati 1.000 KM platu. To je neprihvatljivo danas - zaključio je zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu PSBiH Albin Muslić.