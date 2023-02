Zastupnici u prvom čitanju podržali zakon po kojem povećanje plaća vojnicima neće povećati plaće političarima

Zastupnici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH usvojili izmjene Zakona o plaća i naknadama u institucijama BiH u prvom čitanju, čiji je predlagač Šerif Špago (SDA).

Za usvajanje je glasalo 26 zastupnika, devet je bilo protiv, a jedan suzdržan.

Uravnoteženje plaća

Šerif Špago je u obrazloženju pojasnio da podnosi predloženi zakon kako bi se uravnotežile plaće budžetskim korisnicima, obzirom da jedan zakon jednako tretira sve zaposlene, pa povećanje plaća onih sa manjim koeficijentima podrazumijeva i povećanje plaća političarima.

- S obzirom na to da je Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama BiH utvrđen nesrazmjeran odnos u koeficijentima i plaćama, od najniže do najviše plate, te da je nacrtom zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu izvršen obračun plaća primjenom osnovice u visini od 630 KM, čime bi došlo do još većeg nesrazmjernog povećanja plaća za radna mjesta sa većim koeficijentima, podnosimo prijedlog ovog zakona kako bi se uravnotežile plaće budžetskim korisnicima - navodi se, između ostalog, u obrazloženju predloženog zakona.

Tri načina

On je podsjetio da se na osnovu njegovog prijedloga osnovna plaća utvrđuje na tri načina.

- Za radna mjesta za koja su propisani koeficijenti od 1,20 do 3,99 osnovna plata utvrđuje se množenjem osnovice i pripadajućeg koeficijenta; za radna mjesta za koja su propisani koeficijenti od 4,00 do 5,55 osnovna plata utvrđuje množenjem 0,9 (devet desetina) osnovice i pripadajućeg koeficijenta, te za radna mjesta za koja su propisani koeficijenti od 5,56 do 10,00 osnovna plata utvrđuje množenjem 0,85 (osamdeset pet stotih dijelova) osnovice i pripadajućeg koeficijenta. Time bi, ovim trećim obračunom plate, anulirali povećanje plata, a u ovom rasponu su uglavnom funkcioneri - pojasnio je Špago.

Špago je kazao da u zakonu ima određenih stvari koje trebali poboljšati, te da se zbog toga treba uputiti u redovnu proceduru. Kazao je da očekuje sistemsko rješenje od Vijeća ministara i ukoliko se ono pojavi spreman je podvući njegov prijedlog koji nije sistemsko rješenje.