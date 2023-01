Odlazak u opoziciju ih prosvijetlio: SDA u junu svim snagama za povećanje plaća političarima, sad su protiv

Šerif Špago, predsjedavajući Kluba SDA u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, najavio je da će njegova stranka u proceduru pustiti izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, s ciljem da se onim kojim imaju najveće koeficijente ograniči povećanje plaća.

Najveće plaće u institucijama BiH, očekivano imaju političari, kojima su se u prethodnom periodu često povećavale plaće, a sve pod izgovorom povećanja plaća vojnicima Oružanih snaga BiH, policajcima i osoblju institucija, koji ne uživaju visoke plaće kao političari.

- Klub SDA je u pripremljenom novom zakonu predložio da svi među njima s koeficijentima od 1,20 do 3,99 dobiju plaće u punom iznosu prema osnovici 630 KM, što bi se odnosilo na više od 20.000 zaposlenika - od higijeničarki do državnih službenika, vojnika i policijskih službenika - rekao je danas Špago, dok bi, prema njegovim riječima, oni s koeficijentima od 4 do 5,55 dobili također povećanje, ali bi osnovica bila deset posto manja, a onim sa koeficijentima od 5,56 posto do 10 bi se umanjila osnovica za obračun osnovne plaće za 15 posto.