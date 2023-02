Čampara: SDA kuka oko gubitka vlasti, kao da je mrtva glava

Federalni ministar unutrašnjih poslova, član predsjedništva NiP-a i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Aljoša Čampara u Polisu na TV Sarajevo govorio je o aktuelnoj političkoj situaciji u našoj zemlji.

Čampara se posebno osvrnuo na dešavanja u Federaciji BiH, a komentarisao je i političko ponašanje SDA.

Kako će dalje teći proces formiranja vlasti u Federaciji, ko ga blokira, kakvi su trenutni odnosi u još aktuelnoj federalnoj vladi i hoće li Visoki predstavnik nešto poduzeti, su samo neka od pitanja o kojima je govorio za TVSA.



(Ne)ispravna diploma

Čampara je naveo kako je zadovoljan što je Almir Džuvo izabran za direktora Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA). Kazao je kako je za njega najbolji izbor neko ko je častan i pošten, sa ispravnom diplomom, navodeći da Džuvo to sve posjeduje.

- Neko ko je falsifikovao diplomu, ne može biti direktor OSA-e. To je u ovom slučaju bio Osman Mehmedagić. To je sramota za državu i institucije. On je OSA-u privatizirao za potrebe jedne političke partije. Davno je takav čovjek trebao biti sklonjen sa te pozicije.

Ja se iskreno nadam da će se te državne institucije, kao što je OSA, vratiti prvenstveno Bosni i Hercegovini i njenim građanima. I da više nikad niko od političkih predstavnika i predsjednika ne može imati uticaj na direktora OSA-e - rekao je Čampara.

Crvene linije

U posljednje vrijeme je Milorad Dodik počeo prijetiti raspadom koalicije, a Čampara je to prokomentarisao na sljedeći način.

- Nama nije doktor propisao da moramo učestvovati u vlasti. Postoje neke stvari oko kojih se ne trebamo raspravljati i ne trebamo ubjeđivati. Postoje stvari koje ne treba dokazivati i postoje crvene linije ispod kojih mi nikada nećemo djelovati.

To se posebno odnosi na državni suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine, nadležnost državnih institucija, kao što je državna imovina, čiji je titular država. Zatim je tu i pitanje genocida u Srebrenice. To su neka pitanja oko kojih nema rasprave.



Dodik ima pravo da misli i radi ono što on hoće, ali isto tako mora znati da i mi imamo pravo da mislimo i radimo što hoćemo. Posebno ako to radimo u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetima Bosne i Hercegovine koji su usvojeni. Mi slijedimo politiku Evropske unije.

Ukoliko neko misli da bismo mi trebali podržavati Rusiju, koja je izvršila agresiju na nezavisnu državu Ukrajinu, mi to nikad nećemo uraditi. I toga mora biti svjestan i Dodik i svi oko Dodika. Mi imamo utabanu stazu, koja je trasirana prije 30 godina i znamo kuda idemo - istakao je Čampara i dodaje kako nije za to da se u vlasti mora biti pod svaku cijenu, jer interes građana i države nije nešto s čim se može trgovati.

Blokada rada Vlade

Na pitanje da li se može očekivati blokada rada Vlade, Čampara je rekao kako postoje mnogo važnije stvari oko kojih se treba raspravljati, a blokada nije jedna od njih.



- Mi nismo za blokade, mi smo tu da pružimo ruku, da razgovaramo o ekonomiji, o vladavini prava, o socijalnoj pravdi, o 14 prioriteta Evropske unije. Oko tih stvari možemo pregovarati.

Nismo ljudi koji žele praviti konflikt. Ali ne možemo mi pregovarati o genocidu u Srebrenici. O tome nema rasprave. Mi ne možemo podržavati negatore genocida. Želimo mir i stabilnost na ovim prostorima, da se bavimo ozbiljnim problemima građana BiH - kazao je on.

Dalje navodi kako mu nije jasno zbog čega i dalje traje "kuknjava oko gubitka vlasti, kao da je mrtva glava", misleći time na SDA.



Šizofrena situacija

Govoreći o SDA, Čampara je naveo da ako ima većinu neka oformi Vladu FBiH.



- Ne može neko ko je posredno izabran blokirati život u Federaciji. Dolazimo u jednu šizofrenu situaciju da se petljaju neke stvari u kojima su samo oni (SDA), predstavnici bošnjačkog naroda.

Ne razumijem taj narativ koji se stalno predstavlja. Nije dobro prijetiti međunarodnoj zajednici da će se Bošnjaci okrenuti mimo Amerike, Rusije, Kine. To su opasne poruke.

Mi trebamo biti sretni što su nam prijatelji Sjedinjene Američke Države. Ne možemo to odbijati. SAD su samo za budžet odbrane izdvojile 780 milijardi. Sada se pojavljuju neki balavci koji kažu da ćemo se okrenuti politici Rusije i Kine - rekao je Čampara u Polisu na TVSA.