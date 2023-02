Vremenska prognoza za naredne dane: Za vikend očekujte snijeg

U Bosni i Hercegovini u subotu, 25. februara, bit će oblačno s kišom. Padom temperature zraka tokom noći na nedjelju u Bosni će kiša postepeno prelaziti u susnježicu ili snijeg. Vjetar umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. U večernjim satima vjetar u Bosni mijenja smjer na sjever. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, najviša dnevna između 10 i 16 stepeni.

U nedjelju, 26. februara, u Bosni sa susnježicom ili snijegom, u nizinama može padati i kiša. U Hercegovini većinom kiša, na planinama snijeg. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini prijepodne jugo, u jutarnjim satima sa jakim udarima. U drugom dijelu dana vjetar u Hercegovini mijenja smjer na sjever. Temperatura zraka uglavnom između 1 i 6, na jugu zemlje od 9 do 14 stepeni.

U ponedjeljak, 27. februara, u Bosni sa slabim snijegom ili susnježicom u jutarnjim i u večernjim satima. U Hercegovini slaba kiša. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni, najviša dnevna između 0 i 4, na jugu zemlje od 8 do 13 stepeni.

U utorak, 28. februara, u Bosni oblačno sa slabim snijegom u jutarnjim satima. U Hercegovini oblačno prijepodne, smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar u Bosni slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjereno jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 1, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 1 i 5, na jugu zemlje od 9 do 14 stepeni, saopćeno je iz FHMZBiH.