Olav Reinertsen, ambasador Kraljevine Norveške u BiH, za "Avaz": Želimo vidjeti BiH u NATO savezu

Ambasada Kraljevine Norveške u BiH preuzela je početkom januara dužnost kontakt-ambasade za saradnju s NATO-om u BiH. Kako je u intervjuu za "Dnevni avaz" rekao ambasador te zemlje Olav Reinertsen, Norveška, kao jedan od osnivača NATO-a, čvrsto stoji uz Sjevernoatlantsku alijansu.

- Za mene će biti važno da promoviram NATO, da informiram javnost o tom savezu. NATO je mnogo više od sigurnosnog saveza, to je i politički savez. Zasnovan je na vrijednostima kao što su sloboda pojedinca, ljudska prava, demokratija, vladavina prava. Imam jasan cilj da javnosti objasnim šta je NATO i učinim ga vidljivijim - rekao je Reinertsen.

Politička poruka

On je istakao i da je važno osvrnuti se i na Oružane snage BiH.

- Smatram da je formiranje Oružanih snaga, prije skoro 18 godina, jedan od najvećih uspjeha u postratnoj BiH. Uspostavljena je multietnička vojska da brani teritoriju, teritorijalni integritet i suverenitet BiH. Duboko sam zabrinut zbog trenutne finansijske situacije Oružanih snaga. Cilj Norveške ambasade u iduće dvije godine bit će da promoviramo NATO, njegove vrijednosti te da proširimo saradnju s BiH. Bit će od velikog značaja i komunikacija s glavnim štabom NATO-a u Briselu. Želim da dodatno ohrabrim NATO saveznike da pojačaju svoju podršku BiH, posebno Oružanim snagama.

Otežava li Vaš zadatak činjenica da se političari u BiH ne slažu u vezi s NATO-om?

- Norveška je uvijek težila uravnoteženom pristupu u BiH. Promoviramo dijalog, nudimo ga i vjerujemo u njega. Nismo ovdje da namećemo rješenja, da govorimo političarima šta moraju uraditi. Poštujemo političare ove zemlje i očekujem da zauzvrat i oni poštuju Norvešku i mene kao ambasadora. Više puta sam rekao i to ću ponoviti - o NATO-u razgovaram sa svim političarima u BiH. Razgovaram i s mladim ljudima i akademskom zajednicom o NATO-u. Prezentiram im norvešku perspektivu Alijanse. Jasno nam je da je pitanje NATO-a u BiH osjetljivo. Na međunarodnoj zajednici je da poštuje narativ u RS. Nadam se da ćemo nastaviti voditi pristojne, konstruktivne razgovore o NATO-u i o tome kako možemo proširiti saradnju. Norveška bi svakako voljela da u konačnici građani ove zemlje odluče da uđu u NATO.

Kako komentirate odluku da se BiH dodijeli kandidatski status za članstvo u EU, a koja je donesena krajem prošle godine?

- Norveška u potpunosti podržava kandidatski status BiH. EU je odlučila da ga dodijeli, ali ne nužno na osnovu zasluga i učinka BiH. Bila je to politička odluka, snažan signal iz Brisela da je budućnost BiH u EU. Možda ono što je najvažnije, kada je u pitanju kandidatski status, jeste to da političari, nadam se, vide i razumiju da moraju pronaći zajednička rješenja za očigledne izazove s kojima se svakodnevno susreću građani ove zemlje. Reforme se ne trebaju provoditi samo zato što to neko želi u EU. Reforme se trebaju provoditi jer to može poboljšati svakodnevni život građana.

Očekujete li da će BiH mnogo brže napredovati na putu EU i NATO-a nego do sada, s obzirom na promjenu izvršne vlasti?

- Mislim da je krajem prošle godine došlo do nekoliko važnih i pozitivnih pomaka; izbori u oktobru protekli su vrlo dobro, u novembru je produžen mandat EUFOR-ove misije „Althea“, a u decembru je EU dodijelila BiH status kandidata.