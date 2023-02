Alija Begić, vlasnik terena na Bentbaši za "Avaz": Šteta je milionska

- Ogromna je šteta, kao što se i vidi, konstrukcija je urušena, a svakog trena može i ovo što je ostalo u potpunosti da padne – navodi Begić za "Avaz".



Bez pomoći vlasti

Očekujemo od lokalnog, kantonalnog i federalnog nivoa da dođu, vide štetu i da pomognu, ističe Begić, te dodaje da takve pomoći do sada nije bilo, te da se nada da će se to promijeniti.

- Tereni su izgrađeni o našem trošku, prije nekih deset godina, a sve do dan danas smo radili bez ikakvih problema. Vlast pomogla nije, jedina osoba koja se sjetila da pomogne i da me pozove jeste Fahrudin Radončić. On me je pozvao prije pet godina, jer je prepoznao važnost sporta i ideju koja se nalazi u ovim terenima – kazao je Begić za "Avaz".