Dodik tvrdi: Eskobar je pokušao vrbovati Željku Cvijanović

Predsjednik RS Milorad Dodik gostovao je u emisiji "Ćirilica" gdje istakao da "bosanski Srbi ne postoje".

- Mi nismo nikakvi bosanski Srbi, to ne postoji. Mi smo Srbi. Pripadamo jednom narodu koji se zove srpski narod. Šta je tu neistina, da moram uporno da se borim za to? Mi se ne identifikujemo sa Bosnom, već sa Srbijom i RS. Mogu da govore šta god hoće i Zapadnjaci i ostali. Naprosto, naši ljudi se nikada nisu identifikovali sa Bosnom, ni za vrijeme Turaka, ni Austrougara. Ta kvalifikacija je zlonamjerna. Svijet je upamtio u vrijeme sukoba da smo mi bosanski Srbi loši i namjerno drže tu kvalifikaciju - kazao je Dodik.

"Vrbovanje" Željke Cvijanović

Na pitanje da li su mnogi pokušali da vrbuju Željku Cvijanović da ga izda, Dodik je kazao da to nije nepoznato i da joj je ponuđena podrška i da ona preuzme vodstvo.

- Željka Cvijanović i ja smo saradnici već 20 godina. Nemamo nijedan problem u našim međusobnim odnosima. Dijelimo iste političke, ljudske i nacionalne vrijednosti. Ona savršeno dobro zna da onog trenutka kada prestane njena politička karijera, to znači da je i moja prestala. Pokazali smo se kao ozbiljno dobar politički tandem. Ona je jedan ozbiljan patriota koji na tim dalekim mjestima i dalekim kancelarijama ne podliježe pritisku, koji je najgora stvar za sve naše političare. Ona je od strane Eskobara (Gabriel Escobar) mobingovana da to prihvati i ona mu je bukvalno rekla: "Šta je tebi čovječe, bježi od mene". To je za njih bilo iznenađenje - rekao je Dodik i dodao:

- Šta god ko mislio, Vučić je učinio da je Srbija jaka. Jaka Srbija treba da bude zaustavljena i bačena na koljena. Da bi na neki način uništili tu jaku Srbiju morate da uništite političku moć koju ima najmoćniji čovjek, svidjelo se to nekome ili ne, a to je Vučić. Srbija je polarizovana po mnogim pitanjima, ali Vučić je otišao u Narodnu skupštinu i ponudio razgovor sa svim političkim opcijama i jasno rekao da njegova politika nije priznanje Kosova i da nikada neće pristati na to da se uđe u UN.

"Dominacija nad drugim narodima"

Komentirao je i kandidatski status BiH koji je dodijeljen krajem prošle godine.

- Mi hoćemo da budemo vidljivi u čitavom procesu evropskog pridruživanja i da se uvaži naš ustavni položaj i mehanizam koordinacije koji ima snagu opšteg akta, maltene Ustava, u kome nema nijedne odluke na nivou Bosne i Hercegovine ukoliko nije dogovorena sa sva tri naroda. U takvom procesu možemo da učestvujemo. Svaka priča oko nametanja rješenja je zaustavljena.

Borio sam se i za interese muslimanskog naroda, moja uloga nije bila da dođe do rješenja za Srbe koje bi bilo na štetu muslimana nikada. Oni to neće da priznaju. Muslimani u Bosni ne mogu da žive bez dominacije nad drugim narodima. Sarajevo je prije rata živjelo udobno samo zato što je imalo prihode iz čitave BiH - rekao je Dodik.