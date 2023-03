Uk: Vlada KS će biti formirana u narednih dvadesetak dana

Nihad Uk (Naša stranka) je bio gost emisije Rezime Federalne televizije gdje je odgovarao na pitanja zašto bi baš on trebao biti premijer Kantona Sarajevo, koje ima dugogodišnje planove, ali i o brojnim drugim temama.

Kroz svoj prethodni rad je stekao, kaže, iskustvo i upoznat je sa situacijom u KS-u. Dugogodišnji je član Naše stranke, njen je generalni sekretar i pratio je procese u KS-u otkako je Naša stranka preuzela dio odgovornosti od 2018. godine. Završen Pravni fakultet je jedna od škola koja može itekako da pomogne.

- Vlada će biti formirana u narednih dvadesetak dana, kazao je UK – to je i zakonom propisano. Za pet-šest dana će biti poznata i imena budućih ministara. Objašnjava i zašto se pet mjeseci čekalo na Vladu: “Mi imamo kontinuitet Vlade, ista je većina u KS-u koja završila prošli mandat. U ovom trenutku ćemo imati novog političkog partnera – to je Stranka za BiH. Željeli smo prvo da se završi konstituisanje vlasti na nivou BiH pa FBiH, a onda KS-a – rekao je.

Stranka za BiH očekuje tri ministarstva

Ističe da se još pregovora između četiri stranke koja će koji resor preuzeti. Dodao je kako Stranka za BiH računa na tri resora.

- Privremeno finansiranje kantona je na snazi do kraja marta, javna rasprava o budžetu je završena, a Ministarstvo radi na prijedlogu budžeta – tematska sjednica Skupštine KS-a bi mogla biti 25. ili 26. marta – naveo je Uk.

Budžet je manji za oko 110 miliona maraka u odnosu na prošlogodišnji, pojašnjava Uk. Razlog je izmjena raspodjele javnih prihoda – Uk ocjenjuje kako je Parlament FBiH tad kaznio Kanton Sarajevo, ali da će domaćinskim upravljanjem uspjeti nadomjestiti ta sredstva: “Olakšavajuće je i okolnost da su najave kako će i ovaj budžet biti rekordni zbog rekordnog punjenja”.

- Zagarantovana prava socijalnim grupama u Kantonu Sarajevo neće biti umanjena - poručio je Uk.

Uk je govorio i o sadašnjem savezu sa SNSD-om i HDZ-om te koaliciji ove dvije stranke sa SDA u proteklom mandatu.

"Delegirali smo najbolje ljude"

- S aspekta NS-a, NiP-a i SDP-a – mi smo delegirali najbolje ljude da preuzmu odgovornost. To su osobe s integritetom, osobe koje imaju diplome - kazao je Uk. Prema njemu – oni imenuju osobe koje, ako ništa, ispunjavaju formalne uvjete – istakao je.

Što se tiče podrške osobama s američke crne liste, Uk ističe da se u širokoj koaliciji ne može upravljati svim procesima – neke stvari su nametnnute:

- Ni Naša stranka nije bila zadovoljna određenim imenovanjima, ali nekada, u širokoj koaliciji, morate i mimo svoje volje zbog višeg interesa da se digne ruka za nekoga sa crne liste. Ako gledamo slijepo, to nije principijelno - kazao je Uk.

I Milorad Dodik i Dragan Čović pokazuju da je drugačiji pristup ove koalicije - stvari koje se dogovorimo, ispoštuju se, ističe Uk. Zakon o akcizama, podsjeća Uk, SNSD je u startu blokirao.

- Ustav BiH primorava bilo koju drugi politički subjekt, ukoliko želi preuzeti odgovornost na nivou FBiH ili BiH, da bude koalicije sa nekon od nacionalnih stranaka - naglašava Uk. Naša stranka, kaže on, nije iznevjerila time svoje glasače. Učinili su sve da SNSD ne bude dio državne vlasti, njemu se učinilo da se u tome bore više od PDP-a i SDS-a, ali kada je SNSD dobio sve mehanizme ne nivou BiH – on je postao nezaobilazan: “Bilo je ili da prepustimo SDA da vlada sa HDZ-om i SNSD-om kako su vladali proteklih 30 godina ili da se mi uhvatimo u koštac. To je blato iz kojeg će Naša stranka izaći prljava za četiri godine, ali cilj je da građani BiH osjete da je bolji život”.

Nije nužna koalicija

Uk napominje kako koalicija na državnom nivou nije nužna za Našu stranku:

- Mi ćemo da ti priliku svima da rade ono što smo dogovorili. Volja Milorada Dodika na osnovu dvije sedmice vlasti na nivou BiH nije lakmus papir buduće saradnje. Kada utvrdimo da je nemoguće napraviti stvari koje smo se dogovorili – Naša stranka će izaći iz tog procesa.

Bez SDA i DF-a se moglo – tvrdi Uk: “SDA je bila kočničar svih procesa kao i SNSD - onog trenutka kada možete bez jedne stranke, pokušavate da vodite procese sa HDZ-om i SNSD-om. HDZ ima apolutnu kontrolu i na nivou FBiH i na nivou BiH”.

Na Dodikovu tvrdnju da su “invalidna struktura”, Uk kaže kako je to njemu na obraz – na to ne odgovaraju: “S time imam problem, ali te stvari se govore licem u lice – ne komuniciramo saopćenjima s koalicionim partnerima”.