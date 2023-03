Akademik Mirko Pejanović za "Avaz": Preživjeli smo mrak, granate i smrt!

Značaj Dana nezavisnosti BiH proistekao je iz historijske odluke Skupštine RBiH od 25. januara 1992. da raspiše referendum o nezavisnosti BiH te volje 64 posto građana koji su 1. marta glasali za suverenu i nezavisnu svoju zemlju, kazao je za "Avaz" akademik Mirko Pejanović, univerzitetski profesor i nekadašnji član Predsjedništva BiH.

Podsjeća na činjenicu da je 99 posto stanovnika BiH koji su izašli na referendum glasalo za nezavisnu BiH.

- To je za međunarodne posmatrače značilo da su građani BiH svojom voljom odlučili da njihova zemlja, do tada jedna od ravnopravnih republika u SFRJ, nastavlja svoj historijski hod kao suverena i nezavisna. BiH je u toj godini dobila priznanje 96 zemalja sa svih kontinenata i postala članica UN-a - podsjetio je Pejanović.

Status kandidata

Iako to aktuelne politike pokušavaju demantirati, vrlo važna je i činjenica da su za nezavisnost BiH glasali njeni građani svih vjera i nacija i da ona nije rezultat volje dva naroda na račun trećeg.

- Referendum je bio prvo čudo, prije drugog čuda koje je bila odbrana BiH - kazao je Pejanović.

Pejanović kaže da nema prostora sumnjama u budućnost ove zemlje, čiji su ciljevi članstvo u EU i NATO-u.

- Samo se postavlja pitanje može li to ići malo ubrzanije da ne bi neki drugi uticaji, kao što je uticaj Ruske Federacije na prostoru RS, destabilizovali BiH. To su uvidjele i institucije EU i one su ubrzano BiH dale status kandidata, a sad bi se iz geopolitičkih razloga takav odnos trebao nastaviti, da BiH ubrzo dobije otvaranje pregovora za članstvo i da krene u preuzimanje evropske pravne stečevine - dodao je Pejanović.

Na osnovu vlastitih istraživanja, očekuje da BiH do 2035. godine može postati članica EU, ali i NATO saveza.

- Mi smo svoj geopolitički i međunarodni okvir riješili vremenom rata, dejtonskim mirom i postdejtonskim razvojem, ali stabilizacija odnosa u sporazumu Kosova i Srbije pomoći će ukupnoj stabilizaciji zapadnog Balkana i ubrzanoj integraciji svih zemalja ovog prostora u EU - rekao je Pejanović.

Stabilan okvir

Zaključuje da je BiH dio Evrope u svakom pogledu.

- Imam lično pravo i na optimizam i na pesimizam. Na strani sam optimizma, jer kada sam s Breke, u septembru 1992., izašao pred Predsjedništvo da transporterima idemo na pregovore u Ženevu, ništa nije bilo što bi nam davalo povod za optimizam. Mrak, granate, smrt, sirotinja ..., ali uspjeli smo. Pogledajte kako ljudi danas teško uspijevaju u svojoj borbi za suverenost i slobodu. Mi smo to sve prošli - kazao je akademik Mirko Pejanović.

Doći do vlasti

Komentirajući aktuelnu borbu za vlast, Pejanović kaže da to nije rijetkost i u mnogo razvijenijim demokratskim društvima, ali da je problem BiH što ne postoje rokovi za implementaciju izbornih rezultata niti vanredni izbori.

- Tu demokratsku gimnastiku ćemo nekad praviti, a sad će se nekako završiti, vjerovatno i uz pomoć međunarodne zajednice doći će do formiranja vlasti - istakao je Pejanović.