Ganić: BiH je suverena država i takva će ostati narednih hiljadu godina

Izabrali smo jedini put da se Bosna i Hercegovina sačuva, sve ostale opcije u to vrijeme bile su da se borimo za neke druge, ali mi smo se odlučili boriti za sebe i učinili smo sve da dođe do mira, izjavio je bivši član Predsjedništva BiH od 1990. do 1996. Ejup Ganić na svečanoj akademiji održanoj u Mostaru u povodu Dana nezavisnosti BiH.

- Tada nismo imali ni naftu, ni plin, ni dijamante, ni zlato, strateški nismo bili posebno važni tako da su nas svi u svijetu ostavili da vide što će biti s BiH. Mi smo odlučili opstati, organizirati otpor, mobilizirati sve snage i na kraju smo malo ojačali, međutim međunarodna zajednica nije htjela da budemo pobjednici nego je napravila "skalameriju", Dejtonski sporazum koji je takav kakav jest. Ipak, imamo svoju nezavisnu državu i treba malo više raditi iznutra, nije to baš tako glatko, ali bit će bolje - kazao je Ganić.

Nije bilo drugog puta

Dodao je kako u to vrijeme nije bilo drugog puta za BiH.

- Ako ćemo desno onda ćemo s Miloševićem i ratovati protiv Hrvatske, ako ćemo lijevo onda imamo sukob sa Srbijom. Mi smo odlučili da, ako već treba ratovati, onda ćemo braniti svoju državu, ali smo učinili sve da ne dođe do rata, tako da je BiH opstala uz teške gubitke. Bilo je teško, a na kraju je taj Dejtonski sporazum stavio sve u isti koš, i one koji su branili BiH i one koji su je napadali, tako da još uvijek po malo kližemo, ne ide to sve kako treba, ali ovo je jednosmjerna ulica. Bosna i Hercegovina je suverena država, nekome se sviđa, nekome ne, ali takva je sada i takva će biti sljedećih hiljadu godina - kazao je Ganić.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Šerif Špago kazao je da je BiH postala međunarodno priznata onda kad je postala članica Ujedinjenih naroda (UN).

Put ka EU i NATO-u

- Postali smo međunarodno priznata država kad se naša zastava zavijorila u Njujorku, odnosno kad smo postali članica UN-a. Nažalost, poslije ovog datuma uslijedila je brutalna agresija, pripadnici Armije i MUP-a RBiH uspjeli su uz nadljudske napore i gubitke obraniti teritorijalni integritet i stvorili osnovu da ovu državu izgrađujemo u miru, da pokušamo naći zajednički dogovor koji će, prije svega, osigurati da se bavimo pitanjima koja su od interesa svih građana, da se ne bavimo nekim neostvarenim ratnim ciljevima nego da poboljšamo uslove života i rada naših građana i svih onih koji BiH doživljavaju kao svoju domovinu - kazao je Špago.

Po njegovim riječima, put koji leži pred BiH vodi ka Evropskoj uniji i NATO savezu, a od svih nas ovisi kako brzo ćemo ići tim putem.