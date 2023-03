Dragan Vikić: Nakon svega nisam razočaran, imamo nezavisnu BiH

Legendarni komandant i zapovjednik Specijalne jedinice MUP-a BiH Dragan Vikić gostovao je u posebnom izdanju Face to Face-a povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.

Vikić je čestitao svim građanima Bosne i Hercegovine 1. mart, Dan nezavisnosti.

Voditelj Senad Hadžifejzović je upitao komandanta Vikića zbog čega ne daje intervjue.

Tražio sam odgovore u sebi

- Kad se desila optužnica, kad sam optužen za ratni zločin, mnoge kuće koje su sa mnom razgovarale jednostavno su se ugasile. Mediji koji su me voljeli polako su prestali.

Ima i onih koji su ostali isti, koji me nikad nisu zaboravili u teškim danima mog života. Vaša kuća je redovno, realno i objektivno izvještavala sa mojih suđenja. Poslije optužnice i život i svijet su mi se okrenuli. Mnogo vremena sam potrošio analizirajući sve to od početka do kraja.