FHMZ: Oblačno vrijeme sa kišom i snijegom

U Bosni će danas preovladavati pretežno oblačno, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno u nizinama može pasti malo kiše, u Bosni susnježice ili snijega. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3 stepena, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6 stepeni, na jugu zemlje od 10 do 15 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 0 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka oko 4 stepena.

Narednih dana kiša

U četvrtak će u Bosni preovladavati pretežno oblačno, a u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalno u nizinama će pasti malo kiše, u Bosni i susnježice, a u višim područjima malo snijega. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3 stepena, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 2 i 6 stepeni, na jugu zemlje od 10 do 15 stepeni.

U petak oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4 stepena, na jugu zemlje od 4 do 8 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 7 stepeni, na jugu zemlje od 9 do 13 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Stabilnije vrijeme, uz povremene sunčane intervale, pozitivno će djelovati na raspoloženje većine populacije. Obzirom da će biti hladnije, naročito u jutarnjim satima, hronični bolesnici trebaju biti oprezniji, prikladno se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima. Poželjno je toplije dijelove dana provesti na otvorenom. Sa dolaskom noći moguće su blaže reakcije poput glavobolje, reumatskih bolova, nesanice, kao posljedica blizine promjene.