Čović: Ne osvrćem se na gospodina Lendu

Dragan Čović, lider HDZ-a BiH danas je u Ravnom izjavio da je koalicija HDZ-a i stranaka predvođenih "Trojkom" stabilna.



- Ko je očekivao 58 ruku potpore gospođi Bradari? Ja sam to govorio, istina, kasnimo. I Vijeće ministara smo dobili s mjesec zakašnjenja, jer sam govorio da će to biti prije Božića, Nove godine, a vjerovao sam da ćemo i Federalnu vladu dobiti otprilike u to vrijeme. No, vjerujem da ćemo dobiti Federalnu vladu u ovih 30 dana, kakvi jesu rokovi. HDZ BiH, odnosno, HNS ima svoju politiku i oko Federalne vlade, što znači, naših je šest ministarstava i zajedno s kolegama to ćemo dogovoriti ovih dana - rekao je Čović.

"Mi idemo dalje raditi"

Ustvrdio je kako će biti "i onih koji misle drugačije i do sada su mislili, ali mi idemo dalje raditi".

Upitan ima li Lendo pravo tražiti ulazak SDA u vlast zbog pozicije koju ima, a to je potpredsjednik Federacije BiH, Čović je rekao da "svako ima pravo tražiti danas tražiti svašta".

-Ja se ne osvrćem na gospodina Lendu ili bilo kojeg drugog gospodina. Slično je bilo kod Vijeća ministara , sad je kod Vlade F BiH, iza toga će doći naše županije.isto ćemo razgovarati, a mi idemo dalje, jer nemamo vremena za gubljenje. Vidjeli ste kako Vijeće ministara BiH radi. Vjerujem da ćemo na razini BiH u narednih mjesec riješiti sva zaostala pitanja u protekle četiri godine. U Federaciji je nešto drugačija situacija i naša uključenost u Vladu će također realizirati puno projekata - rekao je Čović.

Uspostava vlasti u HNK i SBK

Dodao je da je zadatak njega i politike koju predvodi da vrlo brzo iza Federalne vlade završi uspostavu vlasti u HNK i SBK.

Inače, u Ravnom su danas ministar mora, prometa i infrastrukture u Vladi Republike Hrvatske,Oleg Butković i načelnik Ravnog Andrija Šimunović potpisali ugovor za projekt izgradnje regionalne ceste R428, dionica Zavala - Orahov Do - granica RH (Slano).

Prethodno se Butković susreo s Čovićem u Mostaru, nakon čega je održan koordinacijski sastanak funkcionera prometa i infrastrukture u RH i BiH.