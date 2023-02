Čavara: U ponedjeljak očekujem imenovanje rukovodstva FBiH

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Marinko Čavara (HDZ) očekuje da će proces imenovanja rukovodstva Federacije BiH biti nastavljen u ponedjeljak na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Tolerancija i razumijevanje

- Kako je propisao visoki predstavnik u BiH, ukoliko tri kandidata za predsjednika i potpredsjednika Federacije BiH ne postignu saglasnost ko je predsjednik o tome odlučuje Predstavnički dom i očekujem da će na sjednici u ponedjeljak to biti razriješeno ako ne bude nekih novih opstrukcija kojima svjedočimo nekoliko posljednjih sedmica – kazao je Čavara.

Osvrnuo se da nova koaliciona većina nije davno uspostavljena navodeći da treba puno tolerancije i razumijevanja da se postigne ono što se može zajednički uraditi.

- Ne trebaju se tražiti tačke sporenja. Prvenstveno se treba voditi računa šta je najveći interes BiH, a to je evropski put i da stabiliziramo stanje u ovom nestabilnom svijetu – istakao je Čavara.

"Populistički zakon"

Komentirao je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji je danas usvojen u prvom čitanju na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, a predložio ga je poslanik Šerif Špago.

- Ovo je populistički zakon, koji ne predviđa smanjenje, nego predviđa da povećanje ne bude toliko. Ja sam protiv bilo kakvog povećanja plaća dužnosnicima, a zakon predviđa povećanje ali ne na isti način svima. Za to sam da oni koji imaju najniže plaće, a to su namještenici i državni službenici, te pojedini rukovodeći državni službenici da se njima povećaju plaće ukoliko želimo zadržati kvalitetan kadar državne uprave, a to nam je najvažnije – naglasio je Čavara u pauzi današnje sjednice Predstavničkog doma PS BiH.