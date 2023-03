FHMZ: Danas i sutra sunčano, u ponedjeljak kiša

U Hercegovini i na jugozapadu Bosne danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje naoblake u većini područja. Vjetar slab, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 5, na jugu do 8, dnevna od 5 do 11, na jugu zemlje do 16 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 1, a dnevna oko 7 stepeni.

U ponedjeljak pogoršanje vremena

U nedjelju u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove prije podne magla i niska naoblaka. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na jugu do 6, dnevna od 4 do 10, na jugu zemlje do 15 stepeni.

U ponedjeljak jutro na sjeverozapadu Bosne pretežno oblačano. U ostatku zemlje pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Prije podne kiša se očekuje na sjeverozapadu Bosne i ponegdje u Hercegovini, a poslije podne i dio noći u većini područja. Vjetar prije podne slab, a poslije podne umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -3 do 3, na jugu do 6, dnevna od 4 do 10, na jugu, sjeveru i sjeverozapadu zemlje do 14 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološka prognoza je povoljnija u odnosu na protekli period. Nakon prohladnog jutra, temperature će tokom dana porasti i uz duže sunčane intervale, većina populacije biće boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Opšta slika će, sa dužim sunčanim intervalima, većim dijelom dana biti ljepša u Krajini i Hercegovini, u Bosni uz postepeno razvedravanje, izraženije u poslijepodnevnim satima. Poželjno je slobodno vrijeme provesti na otvorenom.