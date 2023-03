Siniša Vukelić za "Avaz" o vraćanju klevete u Krivični zakon RS: Ovo je najveći udar na slobodu govora

Vlada RS usvojila je 2. marta Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika RS, kojim se uvode nova krivična djela protiv časti i ugleda, odnosno krivično djelo uvrede i klevete.

Kako je za portal "Avaza" izjavio predsjednik Kluba novinara u Banjoj Luci Siniša Vukelić ovo je najveći udar na slobodu govora i na novinarstvo u RS od završetka rata.

Opasnost i za BiH

- To nije opasnost samo za novinare, aktiviste, nevladine organizacije, kritičare ili akademsku zajednicu u RS, već za cijelu BiH, zato što po tom krivičnom zakonu ukoliko to postane krivično djelo, mogu odgovarati i svi novinari u BiH. Neko može prijeći iz Sarajeva u Istočno Sarajevo, podnijeti prijavu protiv osobe i morate se javiti pozivu suda. Mislim da je ovo poruka da nećemo zatvarati novinare, već ćemo zatvarati medije i da je stvarno nedopustivo da se to na ovaj način radi, ali bez obzira na naše zahtjeve, inicijative i da se povuče ovaj zakon, očigledno je da je SNSD na čelu sa Miloradom Dodikom spreman i po cijenu konfliktacije sa novinarskom zajednicom i međunarodnim organizacijama da to učini, jer smatraju da njima najveći problem šta pišu novinari – rekao je Vukelić.

Novčane kazne

Na pitanje da li će to dovesti do zatvaranja pojedinih medijskih kuća, odgovorio je potvrdno.

- Dovoljna je jedna kazna u tom iznosu koja ide od 50.000 pa neke čak i do 120.000 KM, plus sudski troškovi, to može dovesti do zatvaranja medijskih kuća, bez obzira što oni tvrde da za to nije predviđena zatvorska kazna. Malo koji novinar može da priušti da plati toliko visoku kaznu. Ukoliko ne bude mogao da plati toliku kaznu, on ide u zatvor, 120.000 KM, plus sudski troškovi, vi možete to poslije dokazati na sudu, ali poslije drugostepene presude vama će biti blokirani svi račun i vi jednostavno morate staviti ključ u bravu. To je zaista zabrinjavajuće i jedini cilj ovog zakona je da se ušutkaju objektivniji mediji u RS i naravno je poruka i svim medijima u BiH – kazao je Vukelić za portal "Avaza".

Dobijali prijetnje

Dodao je da novinari u RS razmišljaju o vidovima borbe. Jedan od njih bili bi i protesti.

- Mi ćemo već sljedeće sedmice uputiti niz zahtjeva prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da se povuče taj zakon iz skupštinske procedure. Ukoliko se to ne učini, imamo već akcioni plan šta sve možemo poduzeti. Protesti uopšte nisu isključeni i svi legitimni vidovi borbe koji su nam na raspolaganju. Mislim da je ovo linija preko koje ne trebamo prijeći olako. U RS smo imali nedavno privođenje kolege Nikole Morače iz novina Euro Blic, oduzimanje telefona, prije toga je bio pokušan atentat na novinara Vladimira Kovačevića. Imamo svakodnevne prijetnje od strane predsjednika RS Milorada Dodika prema novinarima za koje on smatra da ne pišu kako mu odgovara. Stvara se jedan ambijent u kojem postaje nemoguće raditi. Sigurno da će se ugasiti mediji. Neki koji opstanu podići će nivo autocenzure kod kolega jer oni će pitati da li se isplati pisati o nečemu ako to može ugasiti kompletan medij i sigurno da upravo oni na to i računaju, zato su i predložili ovakav zakon – poručio je Vukelić.

Javna rasprava

Istakao je da je tekst Nacrta zakona usvojila Vlada RS i uputila ga prema Narodnoj skupštini RS. NSRS ga je uvrstila na dnevni red za 14. mart, kada treba da usvoji tekst Nacrta i nakon toga, kako je najavljeno, takav tekst Nacrta ide u javnu raspravu. Nakon provedene javne rasprave vraća se u Skupštinu u formi Prijedloga i tek kada se usvoji, onda bi trebao stupiti na snagu, ako dođe do toga.

Podsjećamo, Miloš Bukejlović, ministar pravde RS, rekao je da se Nacrtom uvode nova krivična djela: protiv časti i ugleda, krivična djela uvrede, klevete, iznošenja ličnih i porodičnih prilika te krivično djelo javno izlaganje poruzi zbog pripadnosti određenoj rasi, vjeri i nacionalnosti.