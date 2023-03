Efendić: Ako Šmit eliminiše Lendu, mi nećemo u vlast

Predsjednik Stranke za BiH Semir Efendić govorio je o formiranju vlasti u Federaciji BiH kazavši da je jedno od potencijalnih rješenja za kojim može potegnuti visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) jeste da obaveže rukovodstvo entiteta da prihvati prijedlog većine u parlamentu.

Gostovao je na Face televiziji te je tom prilikom govorio o potencijalnim rješenjima za formiranje Vlade FBiH kazao da nema potrebe za privremenim rješenjima te da to ne podržavaju.

- Ne želimo da budemo dio vlasti koju će nametnuti Šmit. Mi nećemo u vlast ako Šmit nametne formiranje vlasti! Nećemo da budemo nametnuti od strane visokog predstavnika, želimo pravila! Nećemo učestvovati u vlasti ako Šmit eliminiše Lendu iz glasanja ili bilo koga drugog. Ako ga eskivira zvaničnim tumačenjem zakona- to može - rekao je, između istalog, Efendić.

Dodao je da privremeno tumačenje za njih nije rješenje.



Etnička reprezentativnost

- On može reći da rukovodstvo FBiH daje mandat onome koga prihvati parlamentarna većina kao svugdje u svijetu. Oni (predsjednik i potpredsjednici FBiH) bi trebali biti obavezni da daju mandat - rekao je Efendić.

Istaknuo je mišljenje da etnička reprezentativnost koja je utvrđena nakon Šmitovih posljednjih izmjena Izbornog zakona BiH i Ustava FBiH, ne bi trebala ovoliko utjecati na formiranje vlasti.

- Ispade sada da je važnije kakav rezultat imate u skupštinama kantona da bi formirali Vladu FBiH nego glasovi koje ste dobili za FBiH. Sada zato imamo i SDA koja se bori za legitimno predstavljanje. Meni je čudno da HDZ to objeručke ne prihvati i ne kaže „to je to, to je ono za šta smo se borili“ - kazao je Efendić.

Popraviti odluku

Dodao je da je Šmitova obaveza da reagira bez obzira na to šta on mislio.

- Mi želimo pokazati javnosti šta je napravio Šmit i natjerati ga da to popravi. Zbog pravila koje je nametnuo je i došlo do nemogućnosti formiranja vlade. Prema mom mišljenju je najvažnije to prikazati, a Šmit ima pravo da popravi svoju odluku – rekao je Efendić.



Na pitanje šta će njegova stranka uraditi u slučaju da Šmit ne reagira povodom blokade formiranja vlasti, Efendić je rekao da „ostaje mogućnost da se pravi neka druga vrsta političkog dogovora“. Ali, navodi kako ne vode nikakve skrivene razgovore sa SDA.

- Mi nemamo problem sa SDA i nismo to nikada krili, mi da želimo praviti neku drugu koaliciju, to bi i rekli. Do sad smo se držali potpisanog sporazuma, tako će biti i ubuduće - rekao je on.

Rješenje preko koljena

Naveo je i da bi autentično tumačenje ranije odluke moglo biti jedno od rješenja, kao i ideja da se stav potpredsjednika FBiH brani u klubu naroda iz kojeg dolazi na način da mora dobiti podršku dvije trećine glasova.

Osvrnuo se i na svoj razgovor sa Kristijanom Šmitom o tome kako će se razriješiti politička situacija u FBiH.

- Rekao sam mu da smo spremni biti u većini, ali po pravilima i Ustavu i da nismo spremni za neko rješenje preko koljena, da zaobilaženje važi za bošnjačkog potpredsjednika, a za ostale ne. On je odgovorio da niko ne treba da blokira - kazao je Efendić.