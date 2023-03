FHMZ: Danas oblačno, narednih dana kiša

U našoj zemlji danas se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana razvedravanje u Hercegovini, istočnim, jugoistočnim i djelimično centralnim područjima Bosne. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama može biti magle. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na jugu do 6, dnevna od 4 do 10, na jugu zemlje do 15 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 0, a dnevna oko 7 stepeni.

Narednih dana kiša

U ponedjeljak jutro u većem dijelu naše zemlje pretežno sunčano, uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i dio noći kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i sjevernim područjima Bosne. Vjetar prije podne slab, a poslije podne umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na jugu do 6, dnevna od 7 do 14 stepeni.

U utorak pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U ostatku zemlje lokalno slaba kiša ili rosulja. Vjetar prije podne slab, a poslije podne umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 6, na jugu do 8, dnevna od 6 do 12, u Hercegovini i sjevernim područjima Bosne do 16 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Uz povoljne biometeorološke prilike, duže sunčane intervale i porast temperatura, tegobe kod hroničnih bolesnika postepeno će se umanjiti. Nakon vedrije noći, jutro će biti prohladno, izraženije u unutrašnjosti zemlje, stoga je preporučljivo posvetiti pažnju primjerenom odijevanju u ovom periodu. Mjestimična pojava magle može kod osjetljivih osoba uzrokovati manje poteškoće. Preporučljivo je topliji dio dana provesti na otvorenom, pri tome ne pretjerivati sa aktivnostima.