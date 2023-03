Vranić o poništavanju akademskog zvanja Sebije Izetbegović: Davno se to trebalo učiniti

Na današnjoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu oduzeto je akademsko zvanje magistra medicinskih nauka Sebije Izetbegović, a nakon toga je ministar zdravstva KS Haris Vranić (SDP) za "Avaz" kazao da je to davno trebalo učiniti.

Ističe i da prema trenutnom i prema ranijim zakonima ona nije mogla biti ni asistent jer nije imala prosjek iznad 8.

Upitan šta sad ovo znači i kakav će utjecaj imati na ono što je dosad radila.

- Ne postoji pravna norma koja će to riješiti. Ali mislim da je neupitno ono što oni sada govore, da li su upitne diplome. Ona je sve do ovog momenta bila legalno izabrana. Dakle ne mogu se sada poništiti odluke ono što su studenti polagali ispite kod nje, vježbe imali. Ne može se to poništiti, jer niko u tom trenutku nije otkrio da je ona falsifikator. I prije rata je bilo ljekara koji su radili a da nikada nisu završili fakultet - kazao je Vranić za "Avaz".

Nije držala predavanja

Podsjetio je na slučaj jednog ljekara u Prijedoru.

- Sjećam se prije rata je bio u Prijedoru, mislim da je čak pedijatar bio, radio 10-15 godina. I on nije pravio greške uopšte, čovjek je nekada počeo studirati medicinu, onda počeo čitati pedijatriju i sve što mu je bilo sumnjivo on je prosljeđivao dalje. Mislim da ne treba to dovoditi u pitanje, jer nije ona jedina koja je bila na Katedri za ginekologiju koja je držala vježbe i polagala. Svi su oni kružili, ko je kod nje formalno polagao ispit manje je bitno, bitno je ko je držao nastavu sve vrijeme, a ja znam da ona nije držala nastavu uopšte. Znam da je svu nastavu, dok je bila gore, držala Fatima Gavrankapetanović, bukvalno svako predavanje. Ne znam da je ona ikad držala nastavu – istakao je Vranić za "Avaz".

Problem postdiplomski studij

Dodaje da se može postaviti pitanje za postdiplomski studij.

- Jer je držala postdiplomski, doktoralni studij drugim koji su polagali doktorske disertacije i bila im lažni mentor. To što ona posjeduje ništa ne znači, znam ljude koji su imali po pet indeksa. Najveći je problem da li je ona završila specijalizaciju, to je pitanje, jer kad se ide hronološki četiri godine je specijalizacija, a ona dvije godine nije bila tu, a u roku je položila. Ona tu nije bila fizički, a ko je to njoj potpisao da ona može polagati. Počela je specijalizaciju 1990. ili 1991., a položila je ili 1994. ili 1995., dok dvije i po godine nije bila u Sarajevu. Znamo i da nije nigdje obavila specijalistički staž, jer je nemoguće obavit specijalistički staž u drugoj zemlji, a ona kad se vratila samo je izašla na ispit. Neko joj je potpisao da je ona otkružila svoje četiri godine do ginekologije, a da nije to uradila - zaključio je Vranić za "Avaz".