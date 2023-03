Proizvođači pred novim problemom: Mljekarstvu u BiH prijeti kolaps

Da sve više malih proizvođača mlijeka smanjuje broj krava, potvrđuju i statistički podaci. Tako je prije deset godina u BiH bilo 445.000 goveda, a tokom prošle godine, prema do sada prikupljenim podacima, taj broj je nešto veći od 380.000. Međutim, mljekari kažu da je trenutno taj broj prepolovljen i da broj proizvođača mlijeka zabrinjavajuće pada.

Porast cijena

Predsjednik Udruženja mljekara RS Vladimir Usorac kaže da je, prema njihovim podacima, na području tog entiteta od 17.600 farmi sada ostalo 2.500. Rast troškova im je postao neizdrživ i sve više ljudi, govori on, diže ruke od tog posla.

I dok se bore s neizdrživim porastom cijena svih inputa koji su skočili i više od 100 posto, dotle su se pred njima ispriječili novi problemi, koji bi, ako država ne uskoči, mogli dovesti do kolapsa mljekarstva.

Usorac nam objašnjava da je neophodno uvođenje prelevmana na mlijeko i mliječne prerađevine.

Zahtjev za to su nedavno uputili prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, i to nakon što je Srbija uvela prelevmane od oko 0,25 feninga po litru mlijeka i 0,50 KM po kilogramu sira s ciljem zaštite domaćih proizvođača.

Nove informacije

- Srbija je uvela prelevmane prema EU, a nama se serviraju informacije o tome da se to ne odnosi na nas, jer smo kao unutar CEFTA-e. Međutim, naši ministri ne razumiju tu situaciju, jer će se desiti to da će mlijeko iz Poljske, Mađarske i drugih zemalja početi izvoziti veće količine mlijeka u BiH. Jednostavno, to uvozno mlijeko će preplaviti Bosnu, što će, automatski, dovesti do nižih cijena našeg mlijeka i, ako vlasti ne uvedu tu mjeru, onda će to označiti kraj proizvodnje mlijeka u BiH - pojasnio nam je Usorac.