Autsajderi u politici: Od kandidature na bijelom konju, do borca za korupciju i influensera

Poznati crnogorski influenser Jovan Jodžir Radulović bit će kandidat za predsjednika te zemlje. Ovo nije prvi takav slučaj da se u svijetu politike pojavljuju nestranačke osobe, koje su ranije popularnost ostvarivale preko drugih stvari.

Što se tiče ovog regiona najpoznatiji slučajevi Luke Maksimovića, koji je koristio političko ime Ljubiša Preletačević Beli u Srbiji i Darija Juričan. Zajedničko za njih je bilo da su brzo došli da određene popularnosti, ali da su i brzo nestajali iz politike. Razlozi su jednostavni. Ovakvi kandidati su ličnosti i oni mogu dobiti glas na svoje ime, no predsjednički izbori su u ovisnosti od države do države u razmaku od četiri do sedam godina. Za parlament su potrebni stranačka infrastruktura i ljudi, čime bi oni obesmislili sami sebe, a predug period između predsjedničkih izbora smanjuje, kako medijsku pažnju, tako i motiv među tim ljudima.