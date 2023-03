Ko su "Dodikovi muslimani"

Potpredsjednik SDA Safet Softić nedavno je, povodom izbora delegata u Dom naroda BiH, kazao kako će „Dodikovi muslimani“ imati samo jednog delegata u bošnjačkom klubu.

Kao što je to i običaj kod SDA, određeni huškački narativ i propagandu prvo testiraju preko botova da vide kako će se primiti u javnosti, potom to prelazi na stranice njihovim režimskih medija, da bi na kraju i sami protagonisti ove stranke počeli u javnom prostoru upotrebljavati određeni narativ.



Suprotan smjer

No, ako bismo analizirali suštinu politika, mogli bismo dobiti odgovor da “Dodikovi muslimani” idu zapravo u potpuno suprotnom smjeru. Koje su to ključne karakteristike politika i vrijednosti koje zagovara Milorad Dodik?

On je okrenut ka Rusiji i jedini je lider u Evropi koji je podržao Vladimira Putina i njegovu invaziju na Ukrajinu. On je ostrašćeni nacionalista koji širi međunacionalne tenzije. On političke protivnike naziva izdajnicima i stranim plaćenicima. On vrijeđa i prijeti novinarima. On je krajnje skeptičan prema Zapadu. On vrijeđa zapadne predstavnike u Bosni i Hercegovini. On govori da OHR treba ugasiti, a visokog predstavnika otjerati uz BiH. Usput, on govori i da Kristijan Šmit (Christian Schmidt) nije legalni visoki predstavnik.

Proces izbacivanja SDfA iz vlasti omogućio im je da izađu iz ormara i – u histeriji i panici zbog gubitka budžeta, resursa i osa – potpuno razotkriju pravo lice. SDA intenzivno širi međunacionalne tenzije. Političke protivnike naziva izdajnicima i stranim plaćenicima. Šalje botove da vrijeđaju i prijete novinarima. Sve su skeptičniji prema Zapadu, koji optužuju za islamofobiju i podle namjere prema Bošnjacima. Sve otvorenije vrijeđaju zapadne predstavnike u BiH, kao za Dan nezavisnosti.



Neki od njih idu dotle da govore da bi OHR trebalo ugasiti, ali svakako smatraju da ne bi trebao intervenirati, posebno ne u pogledu ukidanja blokada SDA u FBiH. Preziru Kristijana Šmita. A došli su dotle i da neki njihovi političari, poput Harisa Zahiragića, govore da se Bošnjaci trebaju okrenuti Rusiji i Kini.

Stoga, kada druge optužuju da su “Dodikovi muslimani”, najbolje bi im bilo da se pogledaju u ogledalo. Samo zamijenimo srpski s bošnjački, i neka bitna razlika neće se vidjeti.

Optužbe za izdaju

„Dodikov musliman“ aluzija je na pejorativno nazivanje Bošnjaka muslimana i njihovo svođenje na nivo vjerske grupe, što predsjednik RS učestalo čini. SDA-ovi kerberi, koji svoje političke oponente nazivaju „Dodikovim muslimanima“ zbog pravljenja vlasti na državnom nivou sa SNSD-om, na taj način zapravo poručuju da se radi o izdajnicima, otpadnicima koji pristaju da se podrede Dodiku i u vlasti igraju ulogu njegovih „muslimana“.