Siniša Vukelić za "Avaz": Novinari će završavati u zatvoru!

Uvođenjem klevete u Krivični zakon RS novinari bi se najprije mogli suočiti s gubitkom opreme za rad, visokim novčanim kaznama, pa na kraju završiti i u zatvoru. Kazao je ovo za „Avaz“ Siniša Vukelić, predsjednik Kluba novinara Banja Luka, komentirajući upornost vlasti RS da izmjene Zakona, koje već danima nailaze na osudu novinarskih udruženja i međunarodnih organizacija, 14. marta budu usvojene pod svaku cijenu.

Kuća na doboš

- Ako tužilac prihvati prijavu i pokrene krivični postupak, policija vam može zaplijeniti računare, telefone i kompletnu opremu. U najefikasnijim postupcima to zna trajati dvije-tri godine, bez obzira na to da li ste krivi ili ne. Ako dokažete da niste krivi, opremu će vam vratiti, ali vam može kompromitovati sve vaše izvore, mailove i ostalo u vašem računaru. Druga stvar kod krivičnog postupka je što on traje i do pet-šest godina i za to vrijeme ne možete ostvarivati određena građanska prava - pojasnio je Vukelić.

Podsjetimo, predloženim izmjenama u Zakon se, između ostalog, uvode nova krivična djela uvrede i klevete, za koje su predviđene visoke novčane kazne.

- To znači da će novinar, iako se to sad ne spominje, ipak ići u zatvor, jer malo ko može platiti kaznu od 30.000, 40.000, pa čak do 120.000 KM. Ili će im kuće otići na doboš i sva njihova imovina. Za razliku od ranije, kad je u građanskoj parnici onaj ko tuži plaćao sudske troškove ako izgubi spor, sada je to prebačeno na državu. Ako želi, tužilaštvo može podnijeti 200 krivičnih prijava, pa neka im upale jedna ili dvije, a ostale će platiti država koja ovo radi po službenoj dužnosti - istakao je Vukelić.

Novinarska zajednica u BiH je solidarna u stavu da se ovaj dokument mora povući iz skupštinske procedure, ali reakcije međunarodnih institucija i zvaničnika smatraju preblagim.



- Očekujemo nešto konkretnije da učine, jer je sloboda medija jedan od prioriteta koje je Brisel postavio pred vlasti u BiH - naveo je Vukelić.

Ispred NSRS

Kako je rekao Vukelić, traže sastanak s predstavnicima poslaničkih klubova prije sjednice Narodne skupštine RS 14. marta, a poslat će dopis i zakonodavnom odboru, koji će to razmatrati prije sjednice.

- U dopisu navodimo niz nelogičnosti i propusta koji su napravljeni u proceduri predlaganja izmjena Krivičnog zakona RS - kazao je Vukelić te dodao da će ishod sjednice, ako do tada akt ne bude povučen s dnevnog reda, novinari 14. marta čekati ispred NSRS.