Zehrudin Isaković, poznati planinar, za "Avaz": Trenutni uslovi na planinama nisu povoljni, pazite se lavina

Planina je izvor užitka i opuštanja za cijela porodicu, bilo da je ljeto ili zima.

Mnogi ljubitelji skijanja, sankanja ili bordanja rado odlaze na planinu, a ponekad se događaju nesreće uslijed kojih zadobiju lakše ili teže tjelesne povrede. Ako krećete na planinu, ovi savjeti će vam biti od koristi.

Planinar Zehrudin Isaković za portal "Avaza" rekao je da je zimsko planinarenje znatno kompliciranije i opasnije od ljetnog.

Opasnost od lavine

- To je kako zbog toga što su niže temperature i vremenski uslovi znatno teži, zbog toga što imamo veliku opasnost od klizanja snijega, dakle lavina koje često znaju biti sa neželjenim ishodima, pa čak i smrti. Savjetujem svima za uspješno i sigurno planinarenje, da se učlanite u planinarsku školu ili društvo, pa čak i zimski alpinstički kurs jer je hodanje po planinama zimi veći nivo – rekao je Isaković.

Također, ističe da je potrebno obratiti pažnju na nekoliko stvari. Prva je vremenska prognoza, gdje je važno da li je vedro ili nije, koje je visine temperatura i brzina vjetra, jer kako kaže, nekad vjetar može da onemogući uspon.

Težina ture

- Druga stvar je težina ture. Tu se u obzir uzima dužina ture, visinska razliku koju treba preći, odnosno popeti se. Što je veća visinska razlika, što je veća tura ona je i teža, a prema tome, shodno svom stanju kondicije odaberite adekvatnu turu. Treća stvar je da je zimi kretanje vrlo otežano zbog toga što se propada u snijeg. Ukoliko idete tamo gdje nema prtine, tamo gdje se rjeđe ide i gdje neko prije vas nije prošao najzahvalnije je kretanje pomoću skija ili pomoću krplji koje smanjuju propadanje, zadržavaju vas na površini snijega i omogućavaju lakše kretanje – kazao je on.

Nepovoljni uslovi

- Sad su trenutno uslovi na planinama nepovoljni zbog novonapadalog snijega, zbog njegove razmekšanosti i dubokog propadanja. Također, kako biste izbjegli lavine, izbjegavajte južne, a strme strane, pogotovo kako odmiče dan. Ujutro je malo sigurnije dok je snijeg još stvrdnut, a kako odmiče dan i ako je vedro i ako je pod udarom tog sunca padina, onda je moguće da se snijeg razmekša, da se stvori unutar njega razlika u strukturi i da on klizne i dovede do onog do mi ne bismo htjeli. Još jedna stvar ako idete negdje u krajeve gdje pretpostavljate da neće biti toliko ljudi obavijestite da prvo zna vaša rodbina, ukućani, prijatelji, a nije loše ni pripremiti brojeve civilne zaštite odnosno GSS-a za svaki slučaj, jer na planini svaka od povreda od akutnih medicinskih bolesti je opasnija nego kad ste u gradu zbog toga što niste u mogućnosti sebi direktno da pomognete – zaključio je Isaković.