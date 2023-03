Dvije žene spojila tužna sudbina: Organ Brankinog sina Nihadi spasio život

Pozitivna i hrabra

- Susret je bio takav da se riječima ne može opisati. Riječ ne postoji. Srce mi je bilo kao kuća kad sam je vidjela. Kao da je moj Stefan došao pred kuću, još kad sam joj vidjela osmijeh na licu, za mene je to bilo posebno, i ne samo to, ona je jedna divna žena, toliko pozitivna, hrabra. Koliko je muke vidjela i koliko je godina bila bolesna i koliko je samo čekala na doniranje - rekla je Vasiljević-Todorović.

Ispoštovala želju sina

- Kada je moj Stefan imao udes, 18. decembra, bio je u komi mjesec i preminuo je 17. januara. Tada je ustanovljena moždana smrt. Moj je Stefan već bio izrazio želju za doniranjem organa nakon smrti jednom dok smo nas dvoje sjedili. On je rekao: „Mama, ja bih baš volio da otvorim sebi donorsku karticu.“ Ja kažem njemu: „To uopće nije loše, to je human čin“, na šta mi je on dodao, ako se njemu nešto desi, da ja slobodno sve potpišem. Ja znam kakav je on bio. Bio je poseban. Nakon njegove smrti ispoštovala sam želju sina - kazala nam je Vasiljević-Todorović.