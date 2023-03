Vrijeme u BiH: Oblačno sa kišom

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme. U Bosni većinom slabije padavine. Više kiše se očekuje prije podne u sjevernim područjima, a na planinama će padati slab snijeg. U Hercegovini lokalno može pasti malo kiše. Tokom noći na nedjelju slijedi postepeno razvedravanje.

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8, na jugu do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura između 7 i 11, na jugu do 16 stepeni.

U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme, a povremeno može pasti i malo kiše. Razvedravanje tokom noći na nedjelju. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 6, najviša dnevna oko 9 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.