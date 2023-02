Do 25. februara u BiH natprosječno toplo vrijeme

U Bosni i Hercegovini se sunčano i stabilno vrijeme prognozira do četvrtka, potom slijedi pogoršanje uzrokovano frontalnim sistemom koji donosi padavine širom zemlje, a najviše se očekuje na zapadu i sjeveru Bosne.



Od 1. do 4. marta izgledan je kraći stabilniji period, a od 5. marta do 7. marta ponovno se očekuju padavine.

Do 25. februara, prognozirane vrijednosti temperatura zraka očekuju se iznad prosjeka za ovo doba godine. Minimalne vrijednosti kretaće se od dva do osam u Bosni, na jugu zemlje do 10 stepeni Celzijusovih, a najviše dnevne u Bosni između 11 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni.

Nešto niže vrijednosti temperatura zraka očekuju se od 26. februara pa sve do 7. marta. U Bosni, tokom ovog perioda, minimalne temperature zraka kretaće se od minus dva do tri, u Hercegovini oko sedam stepeni, a maksimalne u Bosni do 11 u Hercegovini do 14 stepeni.