Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednim danima u BiH

Stabilne vremenske prilike u Bosni i Hercegovini prognoziraju se do 8. januara, objavio je danas Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

Duž riječnih tokova izgledna je magla tokom jutra u Bosni, dok danju, u većem dijelu zemlje očekuje se pretežno sunčano vrijeme uz temperature iznad prosjeka.

Od 8. do 13. januara širom zemlje prognoziraju se padavine, obilnije u centralnim i jugozapadnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Od 13. do 19. januara očekuje se stabilno vrijeme.

Do 11. januara, prognozirane vrijednosti jutarnjih temperatura zraka su od dva do sedam u Bosni, na jugu zemlje do devet stepeni Celzijusovih, a najviše dnevne u Bosnu između 8 i 13, na jugu zemlje do 16 stepeni.

Promjena temperaturno režima očekuje se od 11. do 19. januara. U Bosni minimalne temperature zraka kretaće se od minus dva do tri, u Hercegovini oko pet stepeni, a maksimalne u Bosni do sedam u Hercegovini do 11 stepeni.