Faruk Kajtaz za "Avaz": Dodikova jedina relevantna međunarodna adresa su Moskva i Kremlj

Faruk Kajtaz, poznati novinar i analitičar iz Mostara komentirao je posljednji istup Milorada Dodika, predsjednika RS i lidera SNSD-a u kojem se obrušio na američkog ambasadora, Majkla Marfija (Michael Murphy).



Podsjetimo, Dodik je rekao "da se Marfi mora prestati ponašati kao predsjednik političke stranke u BiH ili advokat Islamske zajednice“ poručujući da "svačije strpljenje ima kraj“.

Kraj zabluda o Dodiku

- Čini se da, bez obzira na to šta mi pokušavali s Dodikom ili šta nam obećavao, na kraju on ostaje ono što jeste, a to je političar koji na jedan rudimentaran način provodi svoju politiku i korak po korak stvara hibridni politički režim barem u entitetu Republika Srpska, a što se, naravno, odražava na nivo BiH - kaže Kajtaz za portal "Avaza".

On smatra da je ovo "kraj nekakvih američkih zabluda da bi se, eto, s Dodikom moglo, eventualno, dogovoriti o nečemu u nekom vremenu“.

Buđenje iz sna

- Nije nikakva tajna da je dio američke administracije vjerovao da je Dodik dio mogućeg dogovora, ne samo u BiH nego na Balkanu. Ali, mislim da i ova posljednja događanja jasno upućuju na to da su Dodikova jedina relevantna međunarodna adresa Moskva i Kremlj, a nikako Brisel i Vašington.

Prema tome, to tumačim, zapravo, kao buđenje iz sna američke administracije koja je vjerovala da se može dogovoriti s Dodikom - mišljenja je Kajtaz.