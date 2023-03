Ružnić: Ostajemo pri dogovoru za nivo FBiH, ali nećemo pristati na polovična nametnuta rješenja

Svi smo danas bili svjedoci nemilog događaja kada se još od prije nekoliko dana od strane Bajramović Halila, zastupnika NiP-a u Parlamentu FBiH koji je javno najavio da će se obračunavati, da će "dijeliti pleske". To se danas desilo u Sarajevu kada je fiziči napao savjetnika premijera, gospodina Samardžića, tri puta ga udario i to zabilježile i sigurnosne kamere. Mi ćemo odgovoriti prema svim tužbama i institucijama kada je u pitanju Halil Bajramović, rekao je u Rezimeu Federalne televizije predsjednik Regionalnog odbora NES Krajina i premijer USK Mustafa Ružnić.

Ističe da su se u USK-u nadali da će biti prvi kanton koji će imati uspostavljenu vlast.

- Međutim, pet mjeseci smo u velikim naporima radili, pokušavali, prije svega Naša stranka je odmah otkazala tu neku vrstu sporazuma kada je u pitanju Osmorka. Čekali smo određene stvari. Imali smo priliku da 3-4 mjeseca radimo i da napravimo sa Trojkom, NES, DF, da napravimo neke stvari, ali upravo ljudi u Našoj stranci nisu to htjeli. Prije mjesec i po dana smo imali 15 jasnih potpisa, NES, SzBiH, DF i SDP, pozivali smo NiP da budu 16 i 17, Naša stranka 18, međutim nije išlo. Onda se desio pokušaj da se jednostavno NES isključi iz svega ovoga. Naravno sjelo se za stol, sjeli su NES, SDA, SzBiH, DF, dogovorili dvotrećinsku većinu i sve to je rezultiralo sinoćnjim potpisivanjem jasnog sporazuma koji Krajini nakon dugo godina garantira stabilnost i poručuje da imamo stabilnu političku situaciju u Krajini, a to znači da je BiH mirna – kazao je Ružnić.

Krajišnici najmanje dobiju kada su podijeljeni

Ružnić smatra da je najbolja stvar za više nivoe vlasti, za Vladu FBiH, Vijeće ministara kada su u Krajini podijeljeni i međusobno se napadaju.

- Tad Krajišnici najmanje dobiju. Upravo želimo presjeći jedno takvo stanje, uredovati i sjednice Skupština, da se donose propisi, da se stvori prohodnost kad je u pitanju djelovanje izvršne i zakonodavne vlasti i naravno da Krajina konačno dobio ono što je sljeduje – istakao je.

O raspodjeli pozicija i resora kaže: "SBiH je dobila Ministarstvo privrede, DF ministarstvo obrazovanja i Ministarstvo unutrašnjih poslova, SDA Ministarstvo finansija, Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo pravde, a NES je dobio Ministarstvo zdravstva i socijalne politike, Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo građenja i prostornog uređenja zajedno sa zajedničkom podrškom meni kao premijeru."

Naglašava da u Krajini ne žele biti podanici, a da izdaju kažnjavaju.

Ružnić smatra da ulaskom u ovu koaliciju nisu prekršili sporazum koji imaju na nivou Federacije.

Isključivo USK

- Jasno smo ukazivali i često opominjali da će, kada su u pitanju Naša stranka i NiP, doći do nečega ovakvog. Da moramo da se držimo jasno dogovora. Kod nas je pet političkih partija koje pripadaju Osmorci kad je u pitanju Federacija, međutim to se nije moglo uraditi i na takav način smo odgovorili na sve njihove pokušaje da razvale postojeću situaciju – dodao je Ružnić.

Kaže da nije razgovarao sa strankama Osmorke, ali da imaju korektan odnos prije svega prema SDP-u.

Na pitanje hoće li ići u koaliciju sa SDA i DF-om na nivou FBiH, odgovara: "Ovo sve što je urađeno sinoć urađeno je isključivo za USK-u. Kada je u pitanju NES i Osmorka na Federaciji svakako ostajemo tu uz jasnu poruku da NES, zajedno sa SBiH neće učestvovati u formiranju nekih nametnutih vlada od strane gospodina Šmita ili nekih polovičnih nametnutih rješenja koja neće biti trajnog karaktera i koja će još više destabilizirati stanje kad je u pitanju FBiH i koja će ići na štetu naših naroda."

Dugoročno rješenje

Smatra da je potrebno dugoročno rješenje kada je u pitanju i BiH i svi njeni građani.

- Vidjeli smo dobro na državnom nivou koja je cijena bila koaliranja sa Dodikom i šta mu se sve isporučilo i zašto oni koji danas koaliraju s njim na državnom nivou moraju jasno da šute. Vidjet ćemo uskoro i koja je cijena HDZ-a – istakao je.

Ružnić navodi da će sve ono što je dogovoreno za nivo Federacije od strane NES-a biti ispoštovano.

- Nikakva polovična, nikakva nametnuta rješenja, nikakva nametnuta vlast. To nećemo prihvatati – izričit je.

Za kraj je kazao da će i u narednom periodu ostati premijer USK.