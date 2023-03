Nikšić o američkoj crnoj listi: Tužilaštvo treba da traži od Ambasade SAD dokaze

U prostorijama SDP-a održala se press konferencija lidera Trojke (SDP, Naša stranka i Narod i pravda) povodom aktuelne političke situacije u BiH.

Na konferenciji su se obratili Nermin Nikšić (SDP), Edin Forto (Naša stranka) i Elmedin Konaković (Narod i pravda).

Nikšić je rekao da je krajnje vrijeme da se radi na jačanju klimavih institucija države.

Zloupotreba institucija

- Smatram da ova zemlja ne zavisi isključivo od političara. U odnosu na naše političare često više međunarodni predstavnici drže do BiH - rekao je i podsjetio na jučerašnje sankcije koje su izrečene i pokazuju zloupotrebu institucija u lične svrhe.

Podsjetio je da je rekao da nije primjereno privesti Osmana Mehmedagića u periodu kada je priveden, već da se takvi ljudi smjenjuju.

- Rekao sam da to nije primjereno da je to neka vrsta državnog udara, jer se ne privode oni koji su na takvoj poziciji, već ih treba smijeniti. To je praktično treći čovjek u zemlji, koji vodi brigu o sigurnosti.

Vladavina prava

Prema Nikšićevim riječima, da postoji vladavina prava, tužilaštvo bi od Ambasade SAD tražilo dokaze ili ako ništa, pozvalo sankcionisane na informativni razgovor. Drago mu je što su Sjedinjene Američke Države, kako je izjavio, prepoznale nelegalne aktivnosti po pitanju državne imovine, misleći na sankcionisanog Stankovića, a da Gačanina ne treba ni komentarisati.

Govoreći o formiranju Vlade FBiH, ukazao je da je jučer razgovarao, kako je naglasio, s jednim od partnera u USK koji u ovom kantonu formirao vlast sa SDA.

- Dobio sam uvjeravanje da ostaju na pozicijama na kojima smo potpisali sporazum iako je to kontra tog sporazuma - istakao je.

Očekuje da će u zakonskom roku za formiranje Vlade FBiH biti jasno da li postoji većina za formiranje ove vlade ili će, kako je kazao, biti blokada formiranja vlasti.