Čović: Očekujem da naredne sedmice potpišemo dokument o raspodjeli resora

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović najavio je za iduću sedmicu zajednički sastanak svih onih koji bi, kako je kazao, trebali činiti Vladu FBiH te potpisivanje dokumenta o raspodjeli resora i svih federalnih institucija.

- Pomalo to uvjetuje i kantonalni nivo vlasti, a uvjeren sam da će to sve biti gotovo do sredine aprila i onda ćemo se okrenuti potpuno novim projektima. Ideja je da sve ono što smo stavili u Okvirni sporazum između naših stranaka na nivou Vijeća ministara, do kraja provedemo - kazao je Čović u četvrtak u Kreševu.

Dodao je kako bi do kraja juna trebali na dnevni red uvrstiti i reforme koje se nalaze ispred BiH i koje su uslov u evropskom procesu zemlje.

- Tu je i šest mjeseci roka da uspostavimo novu vlast, za to nam se i žuri, da završimo Izborni zakon i to sve bude gotovo u ovoj godini. Nije zastoj, ali da je moglo brže, moglo je. Mnogo je partnera, različiti su interesi, ali sam optimističan. Ako iduće sedmice to potpišemo, mislim da ćemo vrlo brzo biti u Parlamentu s Vladom FBiH - naglasio je lider HDZ-a BiH.

Imenovanje Vukoje

Referirajući se na pisanje pojedinih portala o imenovanju suca u Ustavni sud, kazao je kako je uvjeren da će Predstavnički dom FBiH vrlo brzo imenovati Marina Vukoju.

- Imali ste dva Hrvata, Bošnjaka i Srbina, tri predstavnika međunarodnih institucija i dalje to treba ostati tako. Uvjeren sam da će Predstavnički dom FBiH vrlo brzo imenovati (Marina) Vukoju, koji je profesionalac, a između ostalog već ga je birao i SDA. Raspravi i pokušaju spinovanja od strane koja je očigledno gubitnička, ne treba na bilo koji način pridavati pažnju. Uskoro ćemo promijeniti i ostala tri člana koji predstavljaju Federaciju, na nama je da odgovorno to radimo i da izaberemo profesionalce – naglasio je Čović.

Komentarisao je i atmosferu u koaliciji (HDZ i Osmorka) nakon koalicije - NES, SDA, DF i SBiH u Unsko-sanskom kantonu, istaknuvši kako kod njega to nema nikakvog utjecaja te da svako na lokalnom nivou ima različite interese.

- To što se dogodilo u USK je njihov dogovor. Mi čekamo prvo zasjedanje Predstavničkog doma, koje će vjerovatno biti vanredno, na kojem će se imenovati Vlada Federacije – utvrdio je Čović.

Sankcije Osmici

Uz navedeno, osvrnuo se i na sankcije američke administracije donedavnom šefu Obavještajno-sigurnosne agencije BiH (OSA) Osmanu Mehmedagiću Osmici, ocijenivši kako je važno usvojiti ključne zakone u zemlji i da niko nije izvan zakona.

- Komentarisao bih nešto drugo. Mi odavno govorimo da ovo nije pravna država, jer se ovdje privatno upravlja obavještajnim, policijskim pa i sudskim institucijama. Naš ključni zadatak je da se konsenzusom usvoje važni zakoni i da se za sva vremena može reći da je ovo pravno sigurna država, da se svako štiti i da niko nije izvan zakona, ma ko on bio – kazao je Čović, zaključivši kako vjeruje "da će ova koaliciji koju imamo, barem na to pitanje jasno odgovoriti, da niko neće imati privilegije".