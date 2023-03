BH Pošta promovisala poštanske marke „Most na rijeci Žepi” i „Redžep-pašina kula”

U auli Glavne pošte u Sarajevu sinoć su svečano promovisane poštanske marke s motivima kulturno-historijskog naslijeđa Žepe - „Most na rijeci Žepi” i „Redžep-pašina kula”, kao neprikosnoveni i stameni simboli povratka i života koji opstaje uprkos svim nedaćama.

“JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo je ova dva motiva uvrstila u redovno izdanje poštanskih maraka na prijedlog prof. dr. Benjamina Kulovca uz posvetu Žepi, herojskom gradu i jednom od najznačajnijih simbola povratka u Bosni i Hercegovini.

Uz prigodan umjetnički program, prisutnima se u ime domaćina obratio generalni direktor BH Pošte dr. sci. Mirsad Mujić, podsjetivši na djelatnosti kojima se bavi BH Pošta, a među kojima se posebno izdvaja izdavanje poštanskih maraka.

- Ova dva historijska kamena zdanja, most na Žepi i kula u Žepi, rijetki su ostaci nekadašnje Žepe. Danas ih možemo dodirnuti zahvaljujući činjenici da kamen ne gori. Ona od drveta napravljena, od vune ispletena, na stanu otkana, na papiru ispisana prošlost žepljanska završila je u utrobi plamena. Pored svega, Žepa je imala sreću da ostane upravo njezin most. To je ozbiljan most, a i Žepa je takva. Ozbiljna. Ona nije samo rodna gruda, zavičaj i uspomena. Žepa je ideja. Ideja o tome da čovjek ima pravo biti čovjek. Ideja trajnija od prolazne sadašnjosti, ljepša od predivne sutrašnjice - istakao je generalni direktor BH Pošte dr. sci. Mirsad Mujić.

Naglasio je da je predstavljanje spomenika Žepe - mosta i kule na poštanskim markama, ujedno i simbolično predstavljanje Žepe i Žepljaka.

- Simboli se ne rađaju odjednom i iznenada. Oni su čeda materinskog duha našeg bivanja. To su one nevidljive, ali postojane niti koje vode naša osjećanja, misli, asocijacije i razumijevanje. Zahvaljujući tom materinskom duhu, na spomen Žepe, naša osjećanja isto osjećaju, naše misli isto misle, naša razumijevanja isto razumijevaju. Možda nekada pogrešno ili manjkavo, ali zato uvijek ljudski i istinito - rekao je Mujić.

Zahvalivši se za podršku da kroz izradu i štampanje poštanskih maraka s motivima mosta i kule u Žepi u vremenu ostane zapis o njima, predlagač motiva maraka prof. dr. Benjamin Kulovac u svom obraćanju prisutnima istakao je da na ovaj način njegujemo našu tradiciju i ne dopuštamo da bogato bh. naslijeđe padne u zaborav.

- Veoma je važno da spomenici kao što su most i kula u Žepi opstanu, da ih čuvamo i sačuvamo od propadanja. Oni su simboli našeg postojanja, života i svega onoga što je narod Žepe prošao - kazao je, između ostalog, prof. dr. Benjamin Kulovac.

Prvi štampani primjerci maraka su, osim predlagaču prof. dr. Kulovcu, uručeni i bivšem ministru odbrane BiH generalu Sifetu Podžiću i Esmi Palić, supruzi pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i komandanta odbrane Žepe, heroja rahmetli Avde Palića te Hajrudinu Andeliji koji je dao doprinos u obnovi kule.

Kao znak zahvalnosti za podršku da se spomenici Žepe nađu na poštanskim markama, prof. dr. Kulovac uručio je generalnom direktoru BH Pošte dr. sci. Mujiću prigodan poklon.

Poštanske marke „Most na rijeci Žepi” i „Redžep-pašina kula u Žepi” odštampane su po 200.000 primjeraka, a nominalne vrijednosti maraka su 1,30 KM i 1.00 KM. Autori obje marke su Mujo Kulovac i dizajner BH Pošte Abdulah Branković.

Sve poštanske marke mogu se pronaći na šalterima ili online, na PostShopu BH Pošte.