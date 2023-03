Ovako bi trebao izgledati Olimpijski bazen u Mostaru

Glavni projekt za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje kompleksa ''Olimpijski bazen u Mostaru'' povjeren je firmi ''AAA Group'', koja je na svojim Facebook stranicama objavila kako bi trebao izgledati bazen u Mostaru.

- Objavljujemo prvi put projekt koji s ponosom privodimo kraju i pripremamo se za skori početak radova - naveli su na svojoj Facebook stranici.

Podsjećamo, Edin Prašo, direktor Direkcije za izgradnju kulturno-sportskog centra u Mostaru za "Avaz“ je ranije rekao kako bi izgradnja trebala početi do 1. juna. Prašo je rekao da je izrada glavnog projekta podijeljena u dvije faze. Projektant je do 15. marta, do kada je, prema ugovoru, bio rok, završio prvi dio, nakon čega se, u skladu sa zakonom, mora provesti procedura ispitivanja tržišta.

- Vjerujem da će taj posao biti okončan do 1. juna, a nakon ispitivanja tržišta idemo u raspisivanje konkursa za odabir izvođača radova.

Također, paralelno radimo na izmještanju objekata na samoj lokaciji, potpisan je ugovor s građevinskom firmom ''Visak'' kako bi do 1. juna imali, da tako kažem, čistu lokaciju - rekao je Prašo.

Podsjećamo, u avgustu prošle godine funkcioneri Mostara i Vlade Federacijie, prisustvovali su svojevrsnoj ceremoniji početka radova na lokalitetu u Južnom logoru.