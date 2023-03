Poznat identitet osobe koja je jučer stradala od mine kod Doboja

Pronašli su ga mještani iz Hodžića, naselja koje je entititskom crtom pripalo RS-u.

Jedan od mještana koji dobro poznaje ovaj teren, kaže da je mina bila pored samog puta, i da je prizor bio jeziv. Pozvao je policiju i onda su članovi za uviđaj krenuli na Becanj. Uviđaj je završen kasno u noći. Za mještane Hodžića (RS) i Lukavice Rijeke (F BiH) brdo Becanj je ukleto mjesto, jedno od najopasnijih u BiH po zaostalim minama.

Sijekući drva, berući čahure ovdje je živote izgubilo više od 10 osoba. Tako je Šahza Salihamadžić 2011. godine smrtno stradala nedaleko od svoje kuće u Hodžićima dok je brala čahure, a suprug Salih teško radnjen. Na isti način su stradali Omer Hasanagić i Alija Avdić iz Lukavice Rijeke. Na Becnju su sijekući drva živote izgubili Salko Aljić i njegova dva sina Nedžad i Jusuf.

- Do sada su u BiH, od mina smrtno stradale 623 osoba, među njima i demineri, 1.780 osoba je teško ozlijeđeno. Na području Doboja, koji se uz Teslić, Maglaj, Usoru, Zavidoviće, Sanski Most, Travnik, Ilijaš i Konjic ubraja među najzagađenija područja u BiH, smrtno su stradale 63 osobe. Ono što je važno napomenuti je činjenica da je sve manje sredstava iz lokalnih zajednica i svih nivoa vlasti za deminiranje. Danas donatori idu na druga područja. Strategija „BiH bez mina“ je produžena do 2027. godine, a za deminiranje je ostalo još 860 kilometara kvadratnih sumljive površine, podaci su do kojih smo došli u Centru za deminiranje BH MAK.