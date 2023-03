Pandurević: RS ulazi u mračni period, vraća se potpuni totalitarizam

Ko bi priznao RS koju Dodik godinama želi da otcijepi od BiH? Da li bi je Srbija priznala? Da li je količina bahatosti i represije došla građanima do grla? Kojim potezima vlast RS-a i Dodik vode RS do geta? Hoće li u konačnici biti usvojen zakon o kleveti? O mračnom periodu koji dolazi i američkim crnim listama za Mrežu Federalne televizije govorila je Aleksandra Pandurević, članica GO SDS, i kaže: "Ne mogu da prihvatim da je SNSD crnji od HDZ-a".

Pandurević kaže da RS ulazi u mračni period zbog zakona o kleveti.

- Većina medija bi morala staviti ključ u bravu jer kazne ako pomenete porodicu i kaže tamo kazne za povredu ugleda i časti u ukoliko podsmijehu izvrgnete nečiju porodicu ili uvrijedite nečiju porodicu, kazne idu do čak 100.000 maraka. Dakle ako kažete da je neki funkcioner svom sinu ili svojoj kćerki iz budžeta dao, vi možete platiti kaznu od 100.000 KM. Vraćamo se otprilike u onaj period potpunog totalitarizma i Golog otoka kada je svaka kafana imala svog špijuna koji su pisali šta ko priča u kafani i onda su ljudi odvođeni na Goli otok i osuđivani na zatvorske kazne – istakla je Pandurević.

Udbaške metode

Navodi da se Goli otok danas popularno zove odlazak u inostranstvo.

- Ljudi će bježati. Kad ne možete da platite kaznu, bojim se da je ovo povratak te UDBA-e i progona svake kritičke misli. Uskraćivanja uostalom da se ukaže na negativnosti. Očito smo sve više postali kleptokratsko društvo i došli smo u fazu kada treba i zabraniti da se priča o tome što se dešava – poručila je ona.

Pandurević ističe da se iskreno nada da postoji dovoljno razuma da se odustane.

- Ukoliko bi se desilo da bude usvojen u NSRS-u, sljedeća instanca je Ustavni sud RS-a jer ovaj zakon je duboko u suprotnosti sa načelima Ustava RS-a kojim su zagarantovani sloboda mišljenja, sloboda izražavanja, političkog opredjeljenja i svega drugog. Ja se plašim, ukoliko bi on bio usvojen i zaživio, neminovno će doći do reakcija i EU i svih i kakve to onda posljedice može imati po RS. EU ima mnoge mehanizme, već sad imamo ogromna finansijska sredstva Njemačke i EU koja su blokirana za RS. Sasvim je izvjesno da bi vjerovatno došlo i do novih blokada i otvorenih ekonomskih sankcija RS-u – dodala je.

Velika bahatost

Na pitanje šta je trenutno na djelu u RS, odgovara: "Bojim se da ono što je najsurovije što se dešava jeste da je ta količina bahatosti, ovladavanja resursima, pa kroz ovaj zakon o kleveti i priprema represije jednostavno dovodi do apatije ljudi. judi kreću linijom manjeg otpora, povlače se i bježe iz zemlje. Ne vidim šta se još treba i može desiti, za mene je recimo ovo signal kad bi svi trebali da se dignu. Koja je to linija kada narod više neće moći trpiti, to ćemo da vidimo – rekla je Pandurević.

Smatra da je nedopustivo napasti bilo koga i iz bilo kog razloga.

- Niko nema pravo da druge maltretira, zlostavlja, da atakuje na život drugih. To je zaista za oštro kažnjavanje. Očekujem da će policija efikasno uraditi svoj posao, kada je u pitanju napad na aktiviste Bh. povorke ponosa. Nisam stvarno upućena u detalje – kazala je.

Pandurević kaže da čitavo miješanje međunarodne zajednice i odluke Ustavnog suda ne dovode do rješenja kada je u pitanju državna imovina.

- Naprotiv, i dalje produbljuju te unutrašnje jazove i sukobe. Pitanje podjele imovine neophodan je, prije svega, politički dogovor. Moraju se napraviti principi, definisati šta je to što je zaista državna imovina, definisati principi podjele i knjiženja i svega ostalog. To je pitanje koje prije svega treba da riješi aktuelna vlast na nivou koalicije u BiH. Ne vidim da bilo šta pokušavaju da riješe i da mogu riješiti. Vidim jako suprotstavljene stavove, međusobna prepucavanja – mišljenja je.

Dodik najvještiji političar

Smatra da je Milorad Dodik najvještiji političar u ovoj zemlji.

- On redovno baca udice, a svi somovi se pohvataju na te udice i svi su onda u njegovim rukama. Na stranu to kakve su emocije ljudi u RS-u i svih nas uostalom. Ali ko bi to priznao? Evo da li bi RS priznala, ko će proglasiti otcjepljenje? Da li Milorad Dodik ima dvotrećinsku većinu u Narodnoj skupštini za takav potez koji bi neminovno vodio potpunom ekonomskom uništenju i izolaciji RS. Otcjepljenje kada pomenete morate imati pripremljen teren, morate imati unaprijed definisane zemlje koje će vas priznati, morate imati makar jednog ili dva velika moćna saveznika. Pa ako nemate Ameriku na svojoj strani, da imate makar Brisel ili EU. Ja ne vidim da Milorad Dodik ima čak i zvanični Beograd za takvo nešto – ocijenila jee ona.

Naglašava da je Dodik majstor političkog spinovanja koji je 2006. prvi put izgovorio otcjepljenje.

- Čak i ti koji se shvataju za to su svjesni da od toga nema ništa, nego eto Milorad Dodik ruši BiH, oni je brane i to je ta politička platforma koja ovdje traje – kazala je.

Neće pasti koalicija

Pandurević smatra da neće pasti koalicija na državnom nivou.

- Prvo, to njihovo savezništvo nije zasnovano ni na kakvom programu ili bilo čemu. To je koalicija za fotelje. Kad Vijeće ministara nije bilo blokirano? Ne vidim ja da će se tu išta desiti. Oni su svi dobili dio vlasti, fotelju koja im se sviđa, zovu se ministrima – rekla je.

O američkim crnim listama kaže da govore da su SDA i SNSD dvije političke partije koje su se našle u nemilosti.

- Ne mislim da su crne liste rješenje za bilo koga i bilo šta u ovoj zemlji. Ako je neko prošao te crne liste, prošao je SDS pa evo vidite, preživio je. Jedina crna lista koja treba da bude jeste ona koju građani sastave na izborima. Ne možete vi rješavati u nečije ime bilo kakve probleme ovdje. Ne mogu da prihvatim da je SNSD crnji od HDZ-a. Mislim da to nije dobro, a očito oni pokušavaju slati neke poruke. Milorad Dodik je čovjek kojeg nikada ne treba potcjenjivati. On traje toliko dugo jer njegova kampanja nastavlja drugi dan nakon izbora, on nikad ne izlazi iz kampanje - zaključila je Pandurević.